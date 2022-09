Poolse regering wil 1.300 miljard euro van Duitsland voor oorlogsschade

Polen gaat een schadevergoeding van 6.200 miljard zloty (1.300 miljard euro) eisen van Duitsland voor de schade van de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft Jaroslaw Kaczynski, leider van regeringspartij PiS, donderdag gezegd op een herdenkingsbijeenkomst in Warschau. „De Duitsers hebben nooit verantwoording afgelegd voor hun misdaden tegen Polen”, zei Kaczynski volgens een bericht van zijn partij.

Precies 83 jaar geleden viel Duitsland Polen binnen. De Poolse regering grijpt de dag aan om het eerste deel van een onderzoeksrapport te presenteren waarin de oorlogsschade is berekend. Onder meer cijfers voor materiële schade van (797 miljard zloty, 169 miljard euro) worden in gelikte filmpjes op Twitter gedeeld. In 2018 zinspeelde Polen ook al op een schadeclaim tegen Duitsland. Net als nu was het toen ongeveer een jaar voor de landelijke verkiezingen.

Duits-Poolse relaties zijn de afgelopen maanden bekoeld. Polen vond Duitsland te relatief terughoudend in zijn steun voor Oekraïne na de Russische inval. In een opiniestuk in onder meer NRC waarschuwde de Poolse premier Mateusz Morawiecki dan ook voor een te grote invloed van Duitsland in de EU. De EU heeft miljarden uit het coronaherstelfonds lange tijd niet aan Polen uitbetaald, omdat Polen wetten doorvoerde die de regering meer zeggenschap gaven over de rechterlijke macht.

‘Draagbaar voor Duitsland’

Radoslaw Sikorski, Europarlementariër van de Poolse oppositiepartij PO, noemt de aankondiging in een radio-interview een verkiezingsstunt. Volgens Sikorski zijn schadevergoedingen voor Polen onmogelijk aangezien de communistische overheid in 1953 met de toenmalige DDR afsprak geen vergoedingen te vragen. „In die zin zouden we eerder een claim tegen Rusland moeten indienen.”

Duitsland heeft tientallen miljarden euro’s aan schadevergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers van de Holocaust en dwangarbeid, en enkele compensaties aan landen, maar niet in de orde van grootte die Polen nu zegt te gaan eisen. Een Poolse jurist betwijfelt dan ook of de claim juridisch stand houdt. Volgens partijleider Kaczynski zijn de betalingen, die decennia zouden duren, in elk geval „draagbaar voor de Duitse economie”.

