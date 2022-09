Opnieuw sterft Russische zakenman onder verdachte omstandigheden: Lukoil-directeur valt uit raam

Opnieuw is een prominente Russische zakenman onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Donderdag meldden anonieme bronnen aan onder meer persbureaus Interfax en Reuters dat de directeur van oliebedrijf Lukoil, Ravil Maganov, is overleden nadat hij vanaf de zesde verdieping uit het raam van een Moskous ziekenhuis zou zijn gevallen. De toedracht van zijn val is onduidelijk.

Sommige Russische media citeren anonieme bronnen binnen het politieapparaat die spreken van zelfmoord, hoewel daar geen bewijs voor wordt geleverd. Twee bronnen die Maganov goed kenden, stellen volgens Reuters dat zij zelfmoord „zeer onwaarschijnlijk” achten. De autoriteiten in de Russische hoofdstad hebben een onderzoek geopend.

De 67-jarige Maganov werd behandeld in het Centraal Klinisch Ziekenhuis in Moskou – ook wel bekend als de ‘Kremlin-kliniek’, waar patiënten tot de politieke en zakelijke elite van Rusland behoren. Het is onduidelijk waarom Maganov in het ziekenhuis was opgenomen. In een officiële verklaring schrijft Lukoil dat de topman „na ernstige ziekte is overleden”. Het ziekenhuis bevestigde donderdag aan buitenlandse media het overlijden van Maganov, eveneens zonder in te gaan op de doodsoorzaak.

Maganov is niet de eerste uit de bedrijfstop van Lukoil die de afgelopen maanden onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. In maart stierf voormalig Lukoil-topfunctionaris Aleksandr Soebbotin op 41-jarige leeftijd na een anti-katerbehandeling door een sjamaan. Soebbotin zou onwel zijn geworden en werd later dood aangetroffen in zijn kelder.

Sleutelrol

Onder het voorzitterschap van Maganov baarde de directie van Lukoil opzien door in maart op te roepen tot de „onmiddellijke beëindiging van het gewapend conflict” in Oekraïne. Dat was regelrecht tegen de lijn van het Kremlin in, dat slechts sprak van een „speciale militaire operatie”. Ook sprak de top van het private bedrijf de nadrukkelijke voorkeur uit voor een diplomatiek akkoord en betuigde medeleven met de slachtoffers van „deze tragedie”.

De laatste maanden vonden meerdere opmerkelijke sterfgevallen plaats in de top van het Russische zakenleven, en dan in het bijzonder de olie- en gassector. Een van hen was Sergej Protosenja, ex-directeur van energiebedrijf Novatek. De oligarch werd in april met zijn gezin dood gevonden in hun vakantievilla in Spanje, waarbij de omstandigheden leken te duiden op een gezinsmoord. Novatek nam in een verklaring echter stellig afstand van suggesties dat hun oud-topman zijn gezin ooit zoiets zou aandoen. Een dag daarvoor was oud-vicepresident Vladislav Avajev van de Gazprombank dood gevonden in zijn appartement in Moskou.

Olieconcern Lukoil kwam in 1991 tot stand door de fusie van drie oliebedrijven uit West-Siberië. De drie maatschappijen uit Langepas, Uraj en Kogalym fuseerden tot Lukoil – de suggestie om de eerste letters van de vestigingssteden samen te voegen kwam van Maganov, destijds topman bij Langepasneftegaz, een van de drie fusiebedrijven. In 1993 trad Maganov toe tot Lukoil, waar hij diverse hoge functies vervulde en uiteindelijk toetrad tot de directie, waarvan hij sinds 2020 voorzitter was. In die hoedanigheid schoof hij meermaals aan bij vergaderingen met het Russische ministerie van Energie, onder meer over de Russische belangen binnen het internationale olieverbond OPEC+.

Maganov gold jaren als vertrouweling en rechterhand van bestuursvoorzitter Vagit Alekperov, die van Lukoil een wereldwijd opererend olieconcern maakte. Alekperov trad dit voorjaar terug, nadat hij door de Russische inval in Oekraïne op een Britse sanctielijst was geplaatst.