Opnieuw Chinese miljoenenstad, ditmaal Chengdu, in lockdown

In China moet opnieuw een miljoenenstad in lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De bijna 21 miljoen inwoners van de centraal gelegen metropool Chengdu moeten donderdag vanaf 18.00 uur lokale tijd binnenblijven, nadat woensdag 157 inwoners positief testten op het virus. Dat melden internationale persbureaus. Tussen donderdag en zondag houdt het stadsbestuur massale testcampagnes - als dat afgelopen is, moet blijken of de lockdown opgeheven kan worden. Nog altijd voert China een zero-covidbeleid, ondanks toenemende kritiek daarop.

Chengdu, de vijfde stad van China en hoofdstad van de provincie Sichuan, is de grootste metropool die in lockdown gaat sinds Shanghai en Beijing weer open zijn. De twee grootste Chinese steden zijn maanden in lockdown geweest en eind mei mochten inwoners weer vrijelijk de straat op. In de weken erna werden, door het oplaaien van het aantal besmettingen, toch weer beperkingen opgelegd.

Waar veel landen wereldwijd een einde maakten aan hun (plaatselijke) lockdowns toen bleek dat de Omikronvariant makkelijker verspreidde, maar ook minder dodelijk was, blijft China vasthouden aan het beleid om corona volledig uit te roeien. Het in lockdown plaatsen van grote metropolen is een belangrijk middel in die strijd. Ook vanuit Chinese deskundigen klinkt steeds vaker kritiek op die aanpak nu Omikron de meest voorkomende variant is. Zhang Wenhong, een gerenommeerd specialist op het gebied van infectiezieken in Shanghai, sprak eerder van „het bestrijden van een nieuwe vijand met verouderde wapens”.

