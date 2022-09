Met microfoons racisme in het voetbal bestrijden

Nieuws in het kort: Feyenoord heeft volgens de Autoriteit Persoonsgegevens de privacyregels overtreden door in De Kuip geluidsopnames te maken van supporters zonder hen daarover te informeren . De opnames werden gebruikt om spreekkoren vast te leggen.

door in De Kuip geluidsopnames te maken van supporters . De opnames werden gebruikt om spreekkoren vast te leggen. Ook in het stadion van PSV hangen sinds oktober 2021 tientallen microfoons, maar de club zegt tot nu toe geen geluiden te hebben vastgelegd.

In 1991 legde keeper Stanley Menzo van Ajax in NRC Handelsblad uit wat het racistische gescheld vanaf de tribunes met hem deed. Menzo werd uitgescholden voor „kankerneger”, „baviaan” en regelmatig klonken er apengeluiden vanaf de tribunes. Ook werd er met tropisch fruit naar hem gegooid. „Een pantser tegen zulke aanvallen bestaat niet”, zei Menzo, die ook voor het Nederlands elftal uitkwam.

Ruim dertig jaar later is dit soort racisme in voetbalstadions nog altijd niet uitgebannen. Afgelopen zondag klonken er bij FC Utrecht tegen Ajax apengeluiden in de richting van spits Brian Brobbey van de Amsterdammers. „Het boeit me niet”, zei hij na afloop. Menzo leek dat onwaarschijnlijk. „Schelden doet geen pijn, zeggen ze. Nou, óf het pijn doet”, zei hij destijds.

Het verschil met dertig jaar geleden is dat momenteel een serieuze poging wordt gedaan om diegenen die racistische uitingen doen met behulp van ‘slimme technologie’ op te sporen en te vervolgen. Zo hangen er sinds begin dit jaar in stadion De Kuip microfoons boven een vak met fanatieke Feyenoord-supporters. Er zijn namelijk meestal wel camerabeelden, maar geen goede geluidsopnames om de racisten te kunnen identificeren.

Boven welk vak de microfoons hangen, wil stadiondirecteur Jan van Merwijk niet vertellen. „Ergens achter een van de doelen”, is alles wat hij loslaat. Daar bevinden zich de meest luidruchtige supporters.

Feyenoord doet mee aan een pilot van de KNVB om racisme en discriminatie met innovatieve middelen te bestrijden. In Rotterdam is daarvoor een consortium opgericht waar de club, het stadion en diverse bedrijven aan deelnemen.

Feyenoord hoopte aanvankelijk dat de techniek zo slim zou zijn dat per supporter „individuele audiofiles” konden worden vastgelegd, vertelt Dimitri Bonthuis. Zijn sportmarketingbureau WSM neemt deel aan het consortium. Samen met Van Merwijk geeft Bonthuis vanuit een skybox in De Kuip, waar net een groep supporters op rondleiding doorheen is getrokken, een toelichting op het project. Het luisteren naar afzonderlijke supporters bleek niet te werken, vertelt Bonthuis, terwijl de grasmat voor de thuiswedstrijd tegen Emmen wordt geëgaliseerd. „Dat werd een brei aan geluid.”

Sindsdien wordt in De Kuip naar grotere groepen supporters in het vak geluisterd. „Die geluiden worden opgenomen en met slimme software geanalyseerd”, vertelt Bonthuis. Het is de bedoeling dat de software gezang gaat herkennen dat afwijkt van de gebruikelijke, acceptabele liedjes. Als dat gebeurt, volgt een signaal, waarna de veiligheidscoördinator mee kan luisteren om te beoordelen of de supporters over de schreef gaan. Feyenoord heeft een lijstje opgesteld met racistische teksten die vaker in het stadion te horen zijn geweest. „Dan kunnen er stewards het vak in worden gestuurd om de supporters tot de orde te roepen”, zegt stadiondirecteur Van Merwijk. Dat is in de eerste helft van 2022 volgens hem niet nodig geweest.

Lees ook: ‘Wat Halsema heeft gedaan is cruciaal voor de bestrijding van antisemitische spreekkoren’

Regiekamer

Behalve bij Feyenoord wordt ook bij PSV en PEC Zwolle geëxperimenteerd. Directeur Rick Scholte van het Eindhovense Sorama denkt dat zijn technologiebedrijf mogelijk wél in staat is om uitlatingen van individuele supporters te registreren. Sorama heeft sinds oktober 2021 tientallen geavanceerde microfoons verspreid door het PSV-stadion hangen. Ook deze software kan het geluid analyseren en bij afwijkend gezang of geschreeuw een seintje geven. „Vervolgens kan de regiekamer die specifieke plek, tot maximaal vijf bij vijf stoelen, nader onderzoeken met camera’s en richtmicrofoons”, zegt Scholte. „Als er sprake blijkt van ongewenste uitlatingen dan kunnen er opnames worden gemaakt, die als bewijs kunnen dienen. Deze techniek is alleen nog in een vrijwel leeg stadion met enkele medewerkers van het bedrijf getest.”

In tegenstelling tot Rotterdam is het in Eindhoven niet de bedoeling om permanent geluidsopnames te maken. „Vanwege de privacy willen we niet voortdurend supporters afluisteren op de tribune”, zegt Scholte. „Dat is een keuze, technisch gezien kan het wel.”

Scholte vertelt dat China de techniek van Sorama wilde gebruiken om kruispunten in een Chinese miljoenenstad mee af te luisteren. „Je hebt in China een wet die het verbiedt om onnodig te toeteren met je auto. Met onze techniek is het mogelijk te achterhalen wie er toetert. Dat zou dan strafpunten opleveren op je sociaal kredietsysteem. De Chinese overheid wilde toegang tot alle audio, waarmee het mogelijk is om ook gesprekken op zo’n kruispunt af te luisteren. Daarom hebben we samenwerking geweigerd”, zegt Scholte.

Terwijl de KNVB en de voetbalclubs allerlei technische middelen willen gebruiken om racisme en discriminatie uit te bannen, maken sommige voetbalfans zich zorgen om hun privacy. In een opiniestuk in NRC waarschuwde een aanhanger van PEC Zwolle onlangs voor „Chinese toestanden” en een „surveillancemaatschappij voor voetbalsupporters”. Volgens deze fan is het aantal racistische incidenten in stadions te klein om een vergaande vorm van toezicht met richtmicrofoons te rechtvaardigen.

Ook Kees Lau, interim-voorzitter van supportersvereniging De Feijenoorder, is argwanend. „We zijn nog helemaal niet geïnformeerd. Voor het ontstaan van zo’n sfeer van surveillance richting supporters hebben wij grote huiver”, zegt Lau. „Bestrijding van discriminatie zijn we niet tegen. Maar het gaat om de manier waarop je dat doet. Als je bij binnenkomst al potentieel verdachte bent, neigt dat naar Chinese toestanden met beoordeling van je gedrag en identificatie.”

Ook ziet Lau praktische bezwaren. Hij vraagt zich af wat de software straks wel en niet als toelaatbaar beschouwt. „Ajax-supporters scanderen zelf ‘wij zijn superjoden’, als geuzennaam. Daar reageren Feyenoorders op, en niet vriendelijk, maar die spreekkoren richten zich op Ajax-supporters en niet op een bepaalde bevolkingsgroep. Mag het één dan wel en het ander niet?”, vraagt Lau zich af. „En als Twente-supporters worden begroet als ‘boeren’? Je begeeft je in een grijs gebied”, zegt Lau.

Lees ook de column van Carolina Trujillo: Voetbal vs. werkelijkheid

In De Kuip erkent stadiondirecteur Van Merwijk dat de supporters niet zijn ingelicht over de microfoons boven het fanatieke Feyenoord-vak. „We zijn nog aan het testen. Mochten we dit over het hele stadion uitrollen, dan informeren we de supporters”, zegt hij.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat in een reactie weten dat bezoekers altijd moeten weten wanneer er geluidsopnames worden gemaakt. „Die informatie moet makkelijk te vinden zijn, die moet je niet kunnen missen. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen bij de ingang. Of door op het toegangskaartje te melden dat er geluidsopnamen worden gemaakt. Het moet daarbij ook duidelijk zijn voor welk doel die opnames worden gemaakt”, zegt een woordvoerder van de privacywaakhond. Een bordje dat informeert over camera-opnames is niet voldoende.

Ook bij PSV zijn de supporters niet ingelicht over de tientallen microfoons die door het hele stadion hangen. Volgens een woordvoerder van de club hoeft dit niet. „Want er wordt alleen geluisterd, nog niet getaped.”

Massale mood-detectie

Welke spreekkoren wel en niet geoorloofd zijn, wordt volgens Dimitri Bonthuis, die zich „penvoerder” van het Feyenoord-consortium noemt, bepaald door het strafrecht. Op basis daarvan heeft Feyenoord de lijst met discriminerende liedjes opgesteld, die de club overigens niet wil delen. Wat ook geheim blijft is het projectplan, waarin precies wordt beschreven welk toezicht Feyenoord op het fanatieke supportersvak toepast. Ook PSV en PEC Zwolle willen deze projectbeschrijvingen niet delen. Het Zwolse consortium heeft NRC wel te woord gestaan. In Zwolle wordt – naast geavanceerd cameratoezicht met microfoons – gewerkt aan een toegangssysteem, waarmee iedere stadionbezoeker die in beeld komt uiteindelijk te identificeren is.

Volgens Jacomine Ravensbergen, voorzitter van de overheidscommissie die de projectvoorstellen beoordeelde, is er genoeg bekend over de omvang van het racismeprobleem in stadions en was onderzoek daarnaar niet nodig. Het „tipping point” waren volgens Ravensbergen de racistische scheldpartijen in 2019 van FC Den Bosch-supporters richting Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. „Daarna heeft de KNVB de commissie-Mijnals in het leven geroepen. Dit project geeft invulling aan een van de aanbevelingen van die commissie. Ik vind dat we racisme zo veel mogelijk moeten uitbannen. Ieder incident is er een te veel”, zegt Ravensbergen.

Volgens haar staat tegengaan van racisme nu centraal in het project, maar kunnen later ook andere vormen van discriminatie worden aangepakt. „Als je het mij vraagt, bannen we iets als het roepen van ‘homo’ richting een speler of scheidsrechter ook uit. Dat soort uitlatingen dragen eraan bij dat spelers niet uit de kast durven te komen en homoseksualiteit omstreden blijft”, zegt Ravensbergen.

Lees ook het opiniestuk: De alleenstaande voetbalvandaal bestaat niet

Het voetbalstadion van de toekomst lijkt zo een veel meer gecontroleerde en gestuurde omgeving te worden. Zowel bij Feyenoord als bij PSV wordt de sfeer in het stadion al continu gemonitord. Bonthuis van het Feyenoord-consortium: „Wij doen aan ‘massale mood-detectie’. Op basis van bewegingen en lichaamshoudingen delen slimme camera’s de sfeer onder supporters in zeven categorieën in: van erg blij tot heel boos. Zo kunnen we kijken welk effect bepaalde spreekkoren op de gemoedstoestand hebben”, zegt Bonthuis.

Ook zijn er vergevorderde plannen om die sfeer met behulp van techniek te beïnvloeden. Bij PSV wordt onderzocht of negatieve spreekkoren de kop kunnen worden ingedrukt door het publiek te stimuleren positieve liederen te zingen. „De software herkent bepaalde melodieën en kan op basis daarvan positieve spreekkoren op billboards weergeven, zodat die de overhand krijgen”, zegt Rick Scholte namens het consortium in Eindhoven. „In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is er ook interesse in dit systeem. Met het logo van de sponsor als cursor wordt in de tekst aangegeven waar het lied is, om het ook commercieel interessant maken.”

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven