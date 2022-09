De Finse premier Marin danste, net als Obama, May en Jeltsin – vanwaar alle ophef?

Een dertiger die op een huisfeestje uitgelaten danst voor de camera van een mobiele telefoon, waarna het filmpje op sociale media verschijnt. Het is zo normaal in dit tijdsgewricht.

Maar niet als het om een premier gaat. En dat heeft Sanna Marin (36) geweten. Nadat het dansfilmpje vorige maand was uitgelekt, kreeg de Finse premier (van de sociaal-democratische SDP) het van alle kanten om haar oren.

Finse conservatieve politici noemden het ongepast voor een premier zo te feesten tijdens de oorlog in Oekraïne en begrepen niet waar zij de tijd vandaan haalde, met de dreiging van Rusland langszij. Daarbij klonk het dat Marin met haar losbandigheid een slecht voorbeeld zou zijn voor haar vierjarige dochter.

De tijdlijn van het Instagram-account van de Finse premier. Net als veel van haar leeftijdsgenoten is Sanna Marin (36) zeer actief op sociale media. Screenshot Instagram

De grootste krant van Finland, Helsingin Sanomat, schreef in een commentaar dat de gelekte video getuigde van naïviteit, omdat Marin zich kwetsbaar had gemaakt voor chantage. Vanuit obscure mediakanalen kwam de suggestie dat er cocaïne in het spel was geweest.

Een parlementariër van de Centrumpartij – die deelneemt aan Marins coalitie – eiste daarop een drugstest. En ook vanuit SDP-gelederen kwam kritiek. Zo vond voormalig partijsecretaris Mikael Junger dat Marin zich „belachelijk” had gemaakt en zei hij te vrezen voor haar carrière, en voor de verkiezingen in april.

Want twee weken na publicatie van de video discussieert Finland immer nog over de vraag of een premier zich zo’n uitspatting kan permitteren. Buiten Finland vraagt men zich intussen vooral af of Marin anders zou worden beoordeeld als ze een man van middelbare leeftijd was geweest.

Zelf reageerde Marin aanvankelijk koel op het filmpje: „Dit was een privégelegenheid. We waren gewoon aan het feesten, op een onstuimige manier. Ik danste en zong.” Ze gaf toe dat ze aardig wat alcohol gedronken had, maar ontkende drugsgebruik. „Ik deed niks illegaals.” Hoewel ze die eis onterecht vond, deed ze een drugstest.

Die bleek negatief, maar de kritiek zwol verder aan toen een foto opdook van twee zoenende influencers die hun borsten ontblootten op een feestje in de residentie van de premier. Voor hun borsten hielden ze een bordje met ‘Finland’ erop, dat oogde of het van een internationale top was meegenomen. Daarvoor bood Marin haar excuses aan.

Een dag later barstte de premier op een partijbijeenkomst in tranen uit. „Ik ben een mens”, zei ze. „En ook ik heb in deze donkere tijden wat vreugde, licht en plezier nodig.” Ze had echter nog nooit een werkdag gemist, zei Marin, en noemde haar feestjes „niet relevant” in het licht van haar zware taken.

Juist cool

Marin oogstte sinds haar aantreden in 2019 – als de jongste premier ter wereld – veel lof voor haar corona-aanpak en recentelijk de Finse aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap. De populariteitscijfers van haar regering waren altijd – zelfs midden in de pandemie – ver boven gemiddeld.

En met het dansfilmpje oogst Marin ook succes. Sommige Finnen vinden een feestende premier niet meer dan normaal. Anderen vinden het juist cool. Op sociale media verschijnen steeds meer dansende vrouwen die steun aan Marin betuigen. Onder wie: Hillary Clinton (74). De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat twitterde deze week een foto van haarzelf, dansend tijdens een bezoek aan Colombia in 2012, toen ze minister van Buitenlandse Zaken was.

Eerder dansten andere wereldleiders al voor de camera’s. Boris Jeltsin liet zich eens helemaal gaan (en werd prompt herkozen). Dmitri Medvedev was verrassend soepel in zijn heupen, stukken swingender dan Emmanuel Macron. Barack Obama hield er ook wel van. Theresa May waagde meerdere pogingen (onder hoongelach). Een op tafel dansende Sigrid Kaag haalde vorig jaar de Nederlandse voorpagina’s, en werd daarna breed gediskwalificeerd als ‘geënsceneerd’.

Soms voelt het alsof voor sommigen mijn bestaan alleen al een provocatie is Sanna Marin premier van Finland

Ze trokken allemaal bekijks, en commentaar. Maar niemand kreeg het zo over zich heen als Marin. Waar zit dat hem in? Marin danste even uitbundig als Jeltsin. Ze genoot er duidelijk net zo van als Obama. Evenals Medvedev besefte ze tijdens het dansen vermoedelijk niet dat de beelden de wereld over zouden gaan.

Anders aan deze video is dat Marin „een heel goede danser is, die zich sexy kleedt en sexy beweegt”, zei Eeva Luhtakallio, professor sociologie aan de universiteit van Helsinki tegen The New York Times.

Ook anders is Marins leeftijd. „Ik vertegenwoordig de jongere generatie”, zei de premier vorig jaar op de Finse radio. „Soms voelt het alsof mijn bestaan alleen al een provocatie is voor sommigen.”

Nog een verschil is dat Marin Finland bestuurt, waar uiterlijk vertoon vaker tot ophef leidt. Eerder kreeg de premier kritiek op het dragen van een afgeknipte spijkerbroek (op een rockfestival) en voor het tonen van een diep decolleté (in tijdschrift Vogue).

Mannelijke politici kregen problemen door het dansen met ontbloot bovenlijf (in een gaybar) en voor het dragen van een korte broek (naar de opening van een pretpark).

Met de binnenlandse politieke carrières van deze heren, respectievelijk een fractieleider en een premier, was het niet lang daarna gedaan.

Marin oogt vooralsnog strijdbaar. Haar regering besloot donderdag afgifte van Russische toeristenvisa te beperken en wapenleveranties aan Oekraïne te verruimen. De Finse premier presenteerde ook de begroting van volgend jaar en maatregelen in een poging de energiecrisis het hoofd te bieden.