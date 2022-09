Leuk, een albumcover voor Beyoncé, maar niet haar droomopdracht

„Is Op1 leuk?” vraagt Carlijn Jacobs (31), terwijl ze door haar mailbox scrolt. Eén dag eerder is bekend geworden dat ze de nieuwe albumcover van Beyoncé gefotografeerd heeft en vrijwel alle Nederlandse talkshows bestoken haar met interviewverzoeken. De foto die Jacobs maakte van de superster, zittend op een paard en gekleed in een glitterbikini, heeft inmiddels meer dan vier miljoen likes op Beyoncés Instagram-account. „Ik heb zoveel NDA’s getekend dat ik er niet veel meer over kan zeggen dan: ja, ik heb haar albumcover geschoten en het was in LA.”

Lees meer in NRC Magazine #11

Het is een zaterdagmiddag in juli en Jacobs en haar vriend, stylist Imruh Asha (30), zijn voor het eerst in tijden een heel weekend samen thuis. Ze wonen amper drie weken in hun nieuwe appartement in het negentiende arrondissement van Parijs. Het is zo goed als af; alleen de eettafel is nog niet geleverd, en er moeten wat lijsten worden opgehangen. Ze zitten op een gifgroene Camaleonda-bank, omringd door inbouwkasten gevuld met boeken van fotografen door wie ze allebei beïnvloed zijn – Irving Penn, Helmut Newton, Horst P. Horst, Jean-Paul Goude – en tijdschriften waarin hun werk gepubliceerd is.

Dat zijn er nogal wat. Sinds Asha en Jacobs in 2018 van Amsterdam naar Parijs verhuisden, hebben ze de allerhoogste regionen van de modewereld weten te bereiken. Zij fotografeerde superster Kim Kardashian voor het laatste maartnummer van de Amerikaanse Vogue – de grootste en invloedrijkste onder de Vogues. Eerder maakte ze voor de Franse Vogue ook al drie coverseries. Al is ze zelf minstens zo blij met haar werk voor kleinere, kunstzinniger magazines als System. Daarnaast doet ze veel commercieel werk, campagnes voornamelijk, voor grote modehuizen als Chanel, Louis Vuitton, Hermès en Bottega Veneta.

Hij is sinds begin dit jaar fashion director bij Dazed, een onafhankelijk Brits tijdschrift dat sinds 1992 verslag doet van de laatste ontwikkelingen op gebied van mode en cultuur en bekendstaat om z’n vooruitstrevende modefotografie. Daarnaast doet hij de styling voor campagnes van modehuizen als Gucci, Jacquemus en Louis Vuitton, én hij maakt sculpturen van afgedankte kleding die hij exposeert bij onder meer de hippe warenhuisketen Dover Street Market.

Eigenlijk is onze stijl heel Nederlands: helder en fris, een beetje Mondriaan Imruh Asha stylist

Beiden ontwikkelden nog voor hun dertigste een eigenzinnige stijl, met als gemene deler hun uitgesproken kleurgebruik en heldere vormentaal, die ervoor zorgen dat de beelden in één oogopslag indruk maken. Cruciaal nu de meeste mensen modefotografie consumeren via het oververzadigde Instagram. „Eigenlijk is onze stijl heel Nederlands: helder en fris, een beetje Mondriaan”, zegt Asha, gekleed in een half-rood, half-blauw gilet van het Japanse avant-gardemerk Comme des Garçons, een zwarte broek, wit T-shirt en Crocs. Jacobs, die een pastelroze rok en blouse van Comme des Garçons draagt: „Jouw werk is wel frisser dan dat van mij, ik kan een donker randje hebben. Jouw werk is meer joyful. En ik hou weer meer van kitsch.”

Vaak werken ze samen – zo maakten ze een coverserie met supermodel Laetitia Casta voor het maartnummer van de Franse Vogue: „Samen maken we ons beste werk”, zegt Jacobs. „We begrijpen elkaar gewoon heel goed en gaan allebei net zo lang door tot we het perfecte beeld hebben. En het is ook fijn dat we soms even in het Nederlands kunnen overleggen zonder dat andere mensen op de set ons verstaan.”