Leerlingen VS lopen achter na schoolsluitingen corona

De schoolsluitingen tijdens de coronapandemie hebben desastreuze gevolgen gehad voor Amerikaanse basisschoolleerlingen. De negatieve effecten zijn vooral gevoeld door zwakke leerlingen, kinderen in buitenwijken en in kleine plaatsen.

Dat blijkt uit het ‘Nationale Rapport’ dat het Centrum voor onderwijsstatistiek woensdag publiceerde. Kern daarvan is een landelijke test onder 14.800 kinderen van negen jaar, waarbij de uitkomsten werden vergeleken met een test voor dezelfde leeftijdscategorie in 2020.

De leesvaardigheid bleek in die twee jaar gemiddeld met vijf punten te zijn afgenomen, van 220 naar 215 – de sterkste afname sinds 1990. Hun rekenscore ging met zeven punten achteruit van 241 naar 234 – de sterkste daling sinds de landelijke test in 1971 voor het eerst werd afgenomen. De zogenoemde National Assessment geldt als de betrouwbaarste test in de Verenigde Staten.

„Ik was verrast door de omvang van de achteruitgang”, zei Peggy Carr, hoofd van het centrum dat de test afnam. Volgens haar is de belangrijkste bevinding nog wel dat op geen enkel punt en in geen enkele categorie de vaardigheden van de leerlingen vooruit zijn gegaan. Overigens blijkt uit de statistieken die het centrum verspreidde dat tussen 2012 en 2020 zowel lees- als rekenvaardigheid gemiddeld licht afnam.

De grote klappen vielen bij zwakkere leerlingen. Bij lezen gingen de zwakste negenjarigen tien punten achteruit, de leerlingen met de hoogste scores maar twee punten. Bij rekenen was het verschil respectievelijk twaalf en drie punten. Kinderen met een Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse achtergrond vielen verder terug dan andere scholieren.

Arme kinderen, uitgedrukt in het aantal kinderen dat recht heeft op gratis lunch op school, liepen ook een grotere achterstand op. Dat lijkt direct samen te hangen met de vraag welke leerlingen een computer voorhanden hadden – een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de online lessen die tijdens de lockdowns werden gegeven.

Uitgerekend de zwakste leerlingen hadden in slechts 58 procent van de gevallen de beschikking over een computer, een kwart kon maar gebruik maken van snel internet en maar 15 procent van hen had een- of tweemaal per week iemand die hen met huiswerk kon helpen. Bij kinderen in het hoogste kwart van de score had 83 procent de beschikking over een computer, 43 procent over snel internet en werd 23 procent af en toe met huiswerk geholpen.

Gemêleerd beeld in Nederland

Ter vergelijking: in Nederland deed het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs afgelopen voorjaar onderzoek naar de leerprestaties op de basisschool na de eerste schoolsluiting en daar kwam een gemêleerd beeld uit naar voren. Bij rekenen, wiskunde en spelling waren de achterstanden door het thuisleren nog niet ingelopen. Maar begrijpend lezen was al op het niveau van vóór de pandemie.