Koning Willem-Alexander zegt werkbezoek VS af om te herstellen van longontsteking

Koning Willem-Alexander zegt op medisch advies een werkbezoek aan de Verenigde Staten af. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag. De koning is aan het herstellen van een longontsteking en volgens de RVD zou het maken van een vliegreis zijn herstel in de weg kunnen staan. Koningin Máxima gaat wel.

Het koninklijk echtpaar zou van 6 tot en met 9 september een economisch werkbezoek brengen aan de steden San Francisco en Silicon Valley in Californië en de steden Austin en Houston in Texas. Reden voor het bezoek is het bespreken van onder meer trans-Atlantische samenwerking, klimaatverandering, energietransitie en gezondheidszorg, aldus de RVD. Naast koningin Máxima zullen ook minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66), minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66), staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur, CDA) en minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling van Curaçao deelnemen aan het bezoek.

Volgens de RVD kan de koning zijn werkzaamheden in Nederland voortzetten, maar moet dat wel in beperkte mate. Woensdag bezocht Willem-Alexander het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens persbureau ANP moest hij geregeld hoesten, waarna hij zijn excuses aanbood en zei dat hij herstellende is van een longontsteking.