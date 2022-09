Komt de koopkrachtreparatie op tijd?

Crisisbeleid, zo luidt een Haagse gedachtegang, is haastbeleid. Pleisters plakken om de wond snel te stelpen, zonder veel oog voor de onderliggende kwalen van de patiënt. Die wijsheid wordt door de gelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet op de proef gesteld.

Rutte IV neemt niet alleen tijdelijke maatregelen om de koopkracht overeind te houden, maar verhoogt ook het minimumloon en verlaagt de belasting op arbeid: beleidswijzigingen die nog lang in de economie zullen na-echoën. Zelfs aanpassingen die tijdens de kabinetsformatie nog te gevoelig leken, zoals het zwaarder belasten van bedrijven en grote vermogens, worden werkelijkheid. Vanaf 2023, welteverstaan.

Want aan de allerhoogste nood is volgens het kabinet dit jaar weinig meer te doen. Al maanden dringen vakbonden en de oppositie in de Tweede Kamer er bij het kabinet op aan veel sneller met extra maatregelen te komen om miljoenen huishoudens te hulp te schieten nu de prijzen van energie, boodschappen en andere waren de hoogte in knallen.

Woensdag en donderdag was dat niet anders. „Rutte + Kaag zeggen: we doen niks voor je in 2022”, reageerde PVV-leider Geert Wilders. GroenLinks-voorman Jesse Klaver noemde de ingangsdatum van 2023 „volkomen losgezongen van de werkelijkheid”. Volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga komt de compensatie „voor velen te laat om schulden te voorkomen”.

Het antwoord van het kabinet is ook al maanden hetzelfde: we willen wel, maar het kan niet. Wettelijke aanpassingen van bijvoorbeeld het minimumloon kunnen alleen op jaarbasis geregeld worden, dus per 1 januari. Dat geldt ook voor de hoogte van toeslagen, zoals de zorg- en huurtoeslag. Een ingewikkelde extra maatregel kunnen de systemen en de mensen van de Belastingdienst niet aan, zo zei premier Mark Rutte meerdere keren.

Weinig gericht

Het kabinet stak het afgelopen jaar wel bijna 7 miljard euro in andere vormen van steun, zoals het verlagen van de accijnzen op brandstof en de btw op energie en het uitkeren van een energietoeslag aan arme gezinnen, maar die konden op veel kritiek rekenen, omdat ze weinig gericht waren. Het kabinet verlengt een aantal van die maatregelen wel, maar heeft geen zin ze nog royaler – en ongerichter – te maken. En dus is gekozen voor gerichtere ingrepen, per 2023.

Volgens de oppositie volstaat die uitleg niet. „Vele mensen gaan dit jaar al kapot’’, twitterde BBB-Kamerlid Caroline van der Plas, die e-mails deelde van mensen met zorgen over hun energierekening. Hun maandrekeningen stijgen met soms honderden euro’s.

Toch is het moeilijk precies vast te stellen hoe groot de groep Nederlanders is die in acute problemen dreigt te komen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB) gebruiken bij hun berekeningen van de inflatie en de koopkracht de huidige marktprijzen voor energie. Daardoor valt de inflatie dit jaar al hoog uit, en is de klap voor de koopkracht vooral dit jaar fors.

Het moeilijk vast te stellen hoe groot de groep is die in acute problemen komt

In werkelijkheid zal het voor veel gezinnen nog even duren voordat hun nieuwe contract is ingegaan en ze met de hoogste prijzen worden geconfronteerd. Van alle huishoudens heeft 56 procent nu een contract voor energie of gas met een variabele prijs, meldde consumentenwaakhond ACM dinsdag; in januari was dat nog 50 procent. En zelfs dat zegt niet alles: ook bij variabele contracten lopen de prijzen enorm uiteen.

Een groep economen van ABN Amro constateerde vorige maand in economenblad ESB dat de gestegen energiekosten nu nog niet in de buurt komen van de cijfers waarmee CBS en CPB voor dit jaar hun scenario’s vaststelden. Door te kijken naar de bedragen die klanten van de bank daadwerkelijk overmaakten aan hun energiebedrijf, kwamen de economen tot de conclusie dat de energieprijzen tot juni van dit jaar niet 104 procent hoger uitvielen dan een jaar eerder, zoals het CBS inschat, maar 12 procent. Dat is een gemiddelde: sommigen geven meer uit, anderen minder.

Energieprijs

Ongetwijfeld zal de energieprijs de komende maanden zwaarder gaan drukken op vrijwel alle gezinnen. Maar hóé zwaar is volgens Jan-Paul van de Kerke, een van de ABN-economen die de studie uitvoerden, eigenlijk niet te zeggen. „Het hangt er helemaal van af wat voor energiecontract je hebt.”

Het kabinet zal hopen dat de meeste gezinnen het met de huidige hulp kunnen uitzingen tot de jaarwisseling. Voor de groep die dit jaar de rekening niet meer kan betalen, moet iets anders bedacht worden. Er is bijvoorbeeld een potje geld beschikbaar voor armoedebestrijding om zulke gezinnen te helpen. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) benadrukt al langer dat hij in gesprek is met de energieleveranciers om te voorkomen dat mensen worden afgesloten.

De kwetsbaarste huishoudens ontvingen al een energietoeslag om hun verwachte hoge uitgaven in de komende maanden te stutten. Het kabinet kondigde voor de zomer aan dat die toeslag wordt verhoogd van 800 naar 1.300 euro, maar in gemeenten gaan al verhalen rond van mensen die hun ontvangen geld al hebben uitgegeven aan andere zaken dan aan hun energierekening.

Onduidelijk is ook hoe groot de problemen worden bij bedrijven, die vrezen dat ze bij hoge energieprijzen hun productie maar beter stop kunnen zetten, of toeleveranciers, die bang zijn dat ze hun producten niet meer kwijt kunnen als de bedrijven die ze bedienen ermee moeten stoppen. De roep om extra steun kan in de herfst aanzwellen, ook al moet het dan haastig en onzorgvuldig geregeld worden. Precies wat het kabinet niet wil.

