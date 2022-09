Kan ik mijn buren vragen hun hond niet in de tuin uit te laten?

Lees meer in NRC Magazine #11 Mijn buren hebben een grote hond waar ze volgens mij wel dol op zijn, maar die ze niet genoeg uitlaten. Ze laten hem regelmatig in de achtertuin, die grenst aan de onze grenst, zijn behoefte doen. Wij zitten (en eten) graag in de tuin, waar we steeds vaker worden geconfronteerd met een hondenpoeplucht. Ik zou ze graag willen vragen de achtertuin niet meer als hondentoilet te gebruiken, maar ik ben bang dat het gelijk overkomt als kritiek op hun hondenopvoeding. Ik wil absoluut geen ruzie met de buren. Kan ik ze subtiel vragen om vaker met hem te gaan lopen? Vrouw, 28 (naam bekend bij de redactie)





Wat de buren in hun achtertuin doen, moeten ze zelf weten. Tot wat daar gebeurt uw tuin bereikt: harde muziek, barbecuewalmen, de stank van hondenpoep. U staat volkomen in uw recht als u de buren vraagt om u die overlast te besparen – al riskeert u daarmee de weg naar de Rijdende Rechter. Want het is óók voorstelbaar dat ze beledigd reageren: mensen zijn op weinig zo gesteld als hun hond én de vrijheid om in hun eigen tuin te doen en laten wat ze willen. Als de relatie nu nog goed is, kunt u het ook over een andere boeg gooien. Bied aan de hond uit te laten als ze eens een avondje weg willen, en laat na een paar keer subtiel vallen dat het voor hen óók fijn moet zijn dat hij het dan niet in de tuin hoeft te doen. Als ze het dan nog niet snappen, hebt u in elk geval al burenpunten gescoord en wordt uw verzoek om de kak op te ruimen vast ook beter ontvangen.

Martine Kamsma (48)





Ik vraag me af of je zo’n verzoek überhaupt subtiel kunt brengen. Dat hoeft trouwens wat mij betreft niet: je kunt gewoon direct vragen of zij rekening willen houden met jou als buur en hun hond gewoon níet in de achtertuin laten poepen. Kritiek op hun hondenopvoeding? Ik ben dan benieuwd naar hun reactie: ‘Hij stinkt niet hoor’. Natuurlijk wil je geen burenruzie, maar als je deze vervelende kwestie niet op een volwassen manier durft aan te kaarten loop je het gevaar dat de buren de volgende keer niet gauw rekening met je zullen houden. Net als honden merken sommige mensen als je bang voor ze bent. Laat het maar niet zover komen.

Lotfi El Hamidi (36)





Qua vorm en geur lijkt de hondenpoep erg op die van de mens. En je laat als mens toch ook niet je poep rondslingeren in dezelfde ruimte als waar je zit en eet? Vooral niet als die grenst aan de ruimte van iemand anders. Dat is gewoon smerig en dat mag gezegd worden.

Begin met het geven van een hint door bijvoorbeeld te zeggen: „Ik rook de afgelopen keren tijdens mijn ontbijtje in de tuin poeplucht. Merkte u dat ook op?” Dan mag ik hopen dat je buren begrijpen dat poepgeur ongewenst is als je even wil genieten van je eten. Als de stank aanhoudt, mag je directer zijn door te zeggen dat je geen poep wil ruiken in je eigen tuin. Ik duim voor je dat je buren wat schaamte zullen kennen.

Süeda Isik (25)

Illustratie Lotte Dijkstra

