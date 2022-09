Japanse minister ‘verklaart oorlog’ aan floppydisks en andere oude technologieën

De Japanse minister van Digitale Zaken, Taro Kono, heeft in een persconferentie „de oorlog verklaard” aan floppydisks en andere ‘retrotechnologie’, zoals cd-roms en minidisks. Hoewel het land bekendstaat om zijn geavanceerde technologieën, eisen overheidsinstanties nog steeds dat sommige gegevens worden ingediend of opgeslagen op floppydisks of diskettes. Daar moet volgens Kono zo snel mogelijk een einde aan komen, schrijft nieuwsplatform Nikkei.

Volgens de minister blijkt uit onderzoek dat voor nog zo’n 1.900 overheidsprocedures floppydisks worden gebruikt. „Waar kun je tegenwoordig nog floppydisks kopen?”, vroeg de minister dinsdag tijdens een persconferentie. Hij uitte ook kritiek op het aanhoudende gebruik van andere verouderde technologieën, zoals het faxapparaat, wat hij ook zo snel mogelijk wil afschaffen. De regering hoopt tegen het einde van dit jaar een beleid te hebben om ministeries ertoe aan te zetten zich aan de (modernere) regels te houden. Het doel is dat men voortaan gebruikmaakt van online clouddiensten, zoals iCloud of Google Drive.

Het is niet de eerste keer dat Japan het nieuws haalt omwille van technologie. Zo gaf de Japanse minister van Cyberveiligheid in 2018 toe dat hij nog nooit een computer had gebruikt en dat hij IT-taken altijd overdroeg aan collega’s. Ook het gebruik van de ouderwetse pager was nog lang mogelijk, totdat de laatste aanbieder van het apparaat zijn diensten in 2019 stopte.