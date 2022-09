Inflatie treft ook Panini-plaatjes: ‘Vol WK-album kost 1.000 euro’

Vier keer De Bruyne, drie Lewandowski’s, maar nog altijd geen Depay. Een vaste spaarder van de sportplaatjes van het Italiaanse Panini zal de teleurstelling maar al te goed herkennen. Buiten de winkel scheur je ongeduldig meteen je nieuwe zakje met stickers open, je bladert ze door en helaas: slechts één nieuwe, en vier dubbele.

Vullen van een Panini-album is een kwestie van veel geduld. Een kwestie van een goed gevulde portemonnee ook. Wie in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar van komende winter het héle boek wil vullen, is daar gemiddeld 870 pond (1.006 euro) voor kwijt, zo becijferde The Guardian. Volgens de Britse krant is dat een toename van 12,5 procent in vergelijking met het WK van 2018 in Rusland.

Voor veel voetbalfans zijn de albums van Panini een soort amuse voor de grote landentoernooien. Kopen, ruilen en inplakken van stickers met de foto’s van deelnemers brengt ze in de stemming voor de wedstrijden die gaan komen. Het is een goede manier ook om de elftallen van kleinere voetballanden te leren kennen. De spits van Frankrijk is een wereldster, maar hoe heet de rechtsback van Iran?

De plaatjes van Panini ontstonden in de jaren zestig, toen de broers Franco en Umberto Panini uit Modena stickers van spelers uit de Italiaanse Serie A gingen verkopen. Het eerste album gericht op landentoernooien volgde bij het WK van 1970 in Mexico. Volgens de laatst bekende cijfers verkocht de uitgeverij in 2018 voor ruim een miljard euro aan albums en stickers.

Bredere collectie

Ruim vijftig jaar na dat eerste WK-album is de collectie breder. Panini verkoopt ook albums van de Britse competitie, de internationale vrouwenvoetbaltoernooien, de Amerikaanse basketbalcompetitie en de Tour de France. Ook richt het zich nu op niet-sportliefhebbers, met stickerverzamelingen van Happy Potter, Disney-hit Frozen en populaire computerspellen, zoals Fortnite.

Toch is het verzamelalbum voor het wereldkampioenschap voetbal volgens Panini nog altijd de bekendste en meest verzamelde productlijn van het bedrijf. En net als groente, energie en bouwmaterialen ontkomt ook die niet aan de scherpe prijsstijgingen. In Groot-Brittannië kost een pakje, sinds vorige week in de verkoop, 90 pence. Bij het WK in Rusland was dat 80 pence, bij het EK in 2016 nog 50 pence.

Koppel dat aan een album met 670 lege vakjes en een verzamelaar zou – naast het boek zelf – 137 zakjes moeten kopen: samen zo’n 140 euro. Maar dat is in de uitzonderlijke situatie dat hij geen énkel plaatje dubbel zou hebben. De werkelijkheid is dat hoe voller het boek is, hoe moeilijker het wordt nieuwe stickers te vinden. De Britse hoogleraar wiskunde Paul Harper rekende op verzoek van The Guardian uit hoeveel plaatjes iemand écht moet kopen om het boek vol te krijgen. Dat zijn er gemiddeld 4.832 – oftewel: bijna duizend pakjes.

Toen Harper dezelfde berekening vier jaar geleden deed, kwam hem dat op kritiek te staan van Panini. Zijn sommen klopten niet, stelde het bedrijf: de gedachte achter de stickers is nou juist dat verzamelaars dubbele exemplaren kunnen ruilen met vrienden. Ook daar had de hoogleraar een berekening voor: met vijf vrienden zou iemand 57 procent minder stickers hoeven kopen voor een vol boek, met tien vrienden 68 procent minder. Een vol album kost dan nog ruim 300 euro.