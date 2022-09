Eindelijk is het dan zover. Na twee jaar uitstel zal in december de Biodiversiteitsconferentie (COP15) van de Verenigde Naties worden gehouden in het Canadese Montreal. Daar moeten landen overeenstemming bereiken over een biodiversiteitsraamwerk dat zich onder andere richt op het behoud en herstel van ecosystemen om het verlies van biodiversiteit te stuiten en deels terug te draaien. De biodiversiteitsonderhandelingen leveren verhitte discussies op over het voorstel om ten minste 30 procent van het land en de zee te beschermen en ten minste 20 procent van alle gedegradeerde ecosystemen te herstellen.

Daniel Wiegant promoveert binnenkort aan Wageningen University op een onderzoek naar de uitvoering van landschapsherstelbeleid. Eerder was hij trainee bij Buitenlandse Zaken (DGIS) en werkte hij bij een regionale milieuorganisatie in de Hoorn van Afrika.

Bij onderhandelingen in Genève eerder dit jaar riep het Afrikaanse Gabon, namens een aantal ontwikkelingslanden, ontwikkelde landen op om ten minste 100 miljard dollar per jaar te verstrekken voor biodiversiteit. Dit bedrag komt boven op de eerdere (maar nog niet volledig nagekomen) afspraak van ontwikkelde landen om vanaf 2020 elk jaar eenzelfde bedrag voor klimaatfinanciering beschikbaar te stellen aan ontwikkelingslanden.

Binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen tien jaar veel gebeurd om nationale overheden te stimuleren om gedegradeerde en ontboste landschappen binnen hun landsgrenzen te herstellen. Illustratief daarvoor zijn initiatieven (zoals The Bonn Challenge en activiteiten op het Forest Declaration Platform) om tegen 2030 een totaal van 350 miljoen hectares te herstellen (een gebied groter dan India). Om het onderwerp stevig op de agenda te verankeren, lanceerden de Verenigde Naties vorig jaar het Decennium van Ecosysteemherstel.

Het kortetermijndenken van politici en beleidsmakers strookt niet met de lange adem die landschapsherstel vereist

Al dit enthousiasme kan niet verhullen dat aandacht voor de concrete uitdagingen waar overheden mee worden geconfronteerd als ze op lokaal niveau landschapsherstel willen realiseren, achterblijft. Voor mijn promotieonderzoek heb ik gekeken naar het beleid in Ecuador en Ethiopië, landen die op hun continent worden beschouwd als koplopers op dit gebied. In beide landen zag ik dat het kortetermijndenken van politici en beleidsmakers niet strookt met de lange adem die landschapsherstel vereist.

Ethiopië

In Ethiopië was er vooral aandacht voor het aantal geplante boompjes, maar nauwelijks oog voor adequate verzorging van zaailingen voor en na het planten. Dit is nodig om te zorgen dat boompjes die de grond ingaan sterk genoeg zijn om het droogseizoen te trotseren en daarnaast beschermd worden tegen loslopend vee. Veel projecten van ministeries en westerse donoren hadden een looptijd van slechts enkele jaren, terwijl landschapsherstel continuïteit vereist.

Voor gemeenschappen die rondom een herstellend bos of grasland wonen, en daarvan afhankelijk zijn voor brandhout of om hun vee te laten grazen, was vaak onvoldoende financiering uitgetrokken om alternatieve inkomstenbronnen te creëren. Dat brengt het risico met zich mee dat een bos of grasland binnen de kortste keren weer is gedegradeerd zodra een extern gefinancierd project afloopt.

Zo was het herstel van een ruim 4.500 hectare groot grasland op de Ethiopische Mount Guna, die van groot belang is voor de watervoorziening in de regio, van korte duur doordat de omringende gemeenschappen zich onvoldoende gesteund voelden bij het afbouwen van hun afhankelijkheid van de veeteelt.

Ecuador

In Ecuador kregen landeigenaren die het bos op hun land lieten teruggroeien financiële compensatie van het Milieuministerie gedurende de vier jaar dat het Nationale Bosherstel Plan duurde. Maar er werd niet nagedacht over wat er met het herstelde bos zou gebeuren zodra die compensatie afliep.

Andere uitdagingen in Ecuador hadden te maken met nationaal beleid dat niet voorzag in het opbouwen van de capaciteit van lokale overheden om het meest geschikte land aan te wijzen voor landschapsherstel. Ook lukte het vaak niet om aansluiting te vinden bij lokale organisaties en gemeenschappen die al ruime ervaring hadden met bosherstel. Het kostte moeite om de prioriteiten en behoeften van gemeenschappen te integreren in beleid.

Zo bleek het voor Ecuadoraanse berggemeenschappen belangrijk om hun vaak door veeteelt gedegradeerde waterbronnen te herstellen, zodat ze gedurende het hele jaar toegang tot water hebben. Gemeenten hadden daar niet altijd oog voor en werkten vooral samen met landeigenaren die zich coöperatief opstelden, terwijl het land waarop zich geërodeerde waterbronnen bevonden ongemoeid werd gelaten, waardoor die bronnen in de zomer droogvielen.

Geen simpele oplossingen

Om 20 procent van de gedegradeerde ecosystemen succesvol te herstellen (de doelstelling bij de internationale onderhandelingen over biodiversiteit) kunnen nationale overheden zich het beste richten op stapsgewijze verbeteringen en die samen met lokale gemeenschappen tot stand brengen. Als onvoldoende rekening wordt gehouden met de uitdagingen die daarbij komen kijken, zal dat ten koste gaan van het enthousiasme voor natuurbehoud en natuurherstel. Dan zullen resultaten voor de lange termijn tegenvallen of zelfs helemaal uitblijven.

Een al te simpele aanpak, zoals het enkel planten van bomen, leidt zelden tot het gewenste resultaat. Want een oplossing is bijna per definitie onvolledig en tijdelijk. Er zullen zich altijd weer nieuwe uitdagingen voordoen. Een overheid die zijn eigen vermogen op dit gebied overschat, kan het probleem van landdegradatie onmogelijk oplossen.

