Halsema mocht 150 klimaatdemonstranten niet met politiebussen laten verplaatsen

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema mocht 150 klimaatdemonstranten niet met politiebussen naar een ander deel van de stad laten verplaatsen. De rechter oordeelde dinsdag (pdf) dat Halsema onterecht de vrijheid van demonstranten heeft beperkt. Deze „bestuurlijke verplaatsing” ging in tegen artikel 5 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het gaat om een demonstratie die actiegroep Extinction Rebellion in september 2020 voerde op het Gustav Mahlerplein aan de Amsterdamse Zuidas. Een paar honderd demonstranten deden daaraan mee. Ze blokkeerden wegen en kruispunten, wat burgemeester Halsema eerder had verboden. De politie zette op last van Halsema, toen in haar rol als voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, zo’n 150 demonstranten in busjes. Ze werden naar een ander deel van de stad verplaatst en daar vrijgelaten.

Advocaat van de demonstranten Wil Eikelboom (Prakken d’Oliveira) noemt de rechterlijke uitspraak „belangrijk”, omdat bestuurders het middel van verplaatsing steeds vaker in zouden zetten om demonstraties op te breken. Daarmee „negeren” ze volgens Eikelboom „de kritiek uit de rechtswetenschap dat dit in strijd is met het recht”.

