In zijn laatste boek zie je hoe naïef Gorbatsjov eigenlijk was

Het zou zomaar kunnen dat u het laatste boek van Michail Gorbatsjov gemist heeft. Wat er op het spel staat, is de titel, en het kwam uit in 2019 toen Gorbatsjov al dik achtentachtig jaar oud was. Overdreven veel aandacht heeft hij er niet voor gekregen, wat in Rusland geen verrassing mag zijn. De populariteitsonderzoeken zijn bekend: hij is onder Russen minder populair dan Stalin.



Maar ook het westerse publiek, waar hij zich duidelijk tot richtte, had minder aandacht voor zijn boodschap dan hij misschien had gehoopt. Ik werd indertijd als lid van de post-Gorbatsjov-generatie gevraagd iets te zeggen op de boekpresentatie, en vroeg ter voorbereiding aan wat maatschappelijk geëngageerde, hoogopgeleide (Nederlandse) leeftijdgenoten wat zij van Gorbatsjov wisten. Een greep uit de reacties: ‘Wat is een Gorbatsjov?’ (vier keer). Een ander: ‘Ja die naam heb ik zeker een keer gehoord.’ En: ‘Mijn associaties met hem zijn: Wijnvlek. Sovjet-Unie. Communisme. Nobelprijs. Koude Oorlog. En dan houdt het wel op. Ik heb een positief beeld van hem, maar ik weet niet waarom. Ik denk door die wijnvlek. Dan heb je toch de gunfactor.’ Tachtig procent van de bevraagden die hem konden identificeren als persoon, dacht dat hij al dood was. Er verschenen geen besprekingen in de grote Nederlandse kranten.

Het heeft natuurlijk iets treurigs om een boek pas te bespreken als de schrijver is overleden, maar toch is herlezing van Wat er op het spel staat in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar de moeite waard. Het boek vertelt ons iets over de manier waarop Gorbatsjov in de laatste jaren van zijn leven naar de wereld keek. Een wereld die hij mede had helpen vormgeven, maar die hij steeds verder zag afglijden van het ideaal dat hij voor ogen had. En misschien nog belangrijker: het boek laat fatale blinde vlekken zien voor de aanstaande agressie van zijn geliefde Rusland tegen Oekraïne.

Hoopvol idealisme

Net als de auteurs van boeken met vergelijkbare titels die rond 2019 uitkwamen (denk aan Wat op het spel staat van Philipp Blom), bespreekt Gorbatsjov in zijn laatste boek de uitdagingen van de geglobaliseerde wereld. Hij uit zijn zorgen over kernwapens, de klimaatcrisis, de opkomst van rechts-populisme. Hij pleit voor hogere belastingen voor de rijken en waarschuwt vooral samen te werken en niet alles over te laten aan de markt. Niet wereldschokkend, maar wel verstandige taal. Zijn niet-aflatende betrokkenheid en hoopvolle idealisme schijnen je enthousiast tegemoet.

Echt interessant wordt het als hij het heeft over de Russisch beleid in binnen- en buitenland. Over Poetin is hij enorm mild. Om niet te zeggen zorgwekkend naïef.

Een van Gorbatsjovs belangrijkste (en redelijkste) punten is dat de Verenigde Staten een grote fout maakten door zichzelf na 1989 als enige winnaar van de Koude Oorlog te zien en hegemonie over de wereld na te streven. Dat Amerikaanse imperium heeft weinig goeds gedaan, en niemand zit er werkelijk op te wachten.

Maar het wordt onredelijker als Gorbatsjov de schuld van de verslechterende verhoudingen tussen Rusland en het Westen volledig bij die laatste legt. Waarom wil het Westen Rusland toch zo slecht begrijpen, en plaatst het Rusland steeds voor voldongen feiten met de uitbreiding van de EU en de NAVO? Terwijl Rusland overduidelijk alleen maar vrienden wil zijn met iedereen?

Gorbatsjov roemt de ‘constructieve houding’ van Rusland in Syrië rondom chemische wapens: ‘Laat me u herinneren aan het Russische initiatief om de chemische wapens van Syrië onder internationaal toezicht te vernietigen.’ Hij is opvallend vergoelijkend over het gewelddadig Russische ingrijpen in Tsjetsjenië. En waarom deed het Westen toch altijd zo achterdochtig over de geopolitieke ambities van Rusland? ‘Er was geen sprake van een “wedergeboorte van het rijk”, van “invloedssferen” of van geopolitieke expansie. Maar zelfs oprechte interesse van Rusland in een integratieproces met zijn buren, in het versterken van de interactie met de leden van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten, werd achterdochtig en soms ook openlijk tegengewerkt door het Westen’, concludeert hij verongelijkt. En hij komt met de geruststelling: ‘Onze mensen zijn democratischer dan u denkt.’

Gorbatsjovs erfgenamen

In al zijn zorgen vestigt Gorbatsjov zijn hoop op de jeugd. Met name over de jonge mensen in Rusland is hij erg positief: ‘Iedere keer als ik ze ontmoet, sta ik versteld van hun ontspannenheid, hun intellectuele vrijheid, nieuwsgierigheid en bereidheid tot dialoog.’

Pijnlijk. Niet zozeer omdat de Russische jongeren niet hoopgevend zouden zijn natuurlijk. Maar het is wrang dat hij verderop in het boek maar niet lijkt te zien wie de ware erfgenamen van zijn democratische idealen eigenlijk zijn: de Oekraïense jongeren. De studenten die begonnen met de protesten op het Maj-danplein in 2013, om de Sovjet-geschiedenis werkelijk van zich af te schudden.

Gorbatsjov hééft het wel over de revolutie, maar hij noemt het niet expliciet. Hij vermijdt omzichtig het woord, en schrijft over ‘de dramatische gebeurtenissen die plaatsvonden eind 2013’. Die gebeurtenissen zijn voor hem duidelijk negatief. Het is een sterk staaltje flexibel redeneren dat hij enerzijds zijn bezorgdheid uit over de democratiemoeheid bij jongeren, en de democratiehonger van de Oekraïense jongeren niet omarmt. Juist zij wilden afrekenen met het corrupte post-Sovjetsysteem dat ook in Oekraïne was gegroeid na de val van de Sovjet-Unie, of dat in ieder geval niet was verdwenen met de val van de Sovjet-Unie. Toch steunt hij hen niet.

In plaats daarvan schrijft hij over de diepe historische banden met Oekraïne op een manier die haast ondraaglijk is om nu te lezen. Hij beklaagt zich dat het Westen niet de moeite doet de zeer vriendschappelijke gevoelens die Rusland voelt voor Oekraïne te begrijpen: ‘We hebben het tenslotte over een eeuwenlang samenleven, over het lot en de verwantschap van mensen, over het verlangen om naast een vriendelijke, niet-vijandige buurman te wonen.’ Een verlangen dat de Oekraïeners maar al te goed kennen.

Natuurlijk valt het Westen van alles te verwijten als het gaat om desinteresse in zowel de Russische als Oekraïense geschiedenis, maar Gorbatsjov trekt uit dat verleden een paar vreemde lessen. Over de annexatie van de Krim die op de revolutie volgde beklaagt hij zich: ‘Rusland was weer de schuld van alles.’ De Krim hoort nu eenmaal bij Rusland, redeneert hij, want in 1954 is die aan Oekraïne gegeven terwijl dat niet aan de bevolking was gevraagd. En de wil van de bevolking moet toch leidend zijn. Behalve natuurlijk als het gaat om een associatieverdrag met de EU. Gorbatsjov volgt zo dezelfde denktrant als Poetin in de aankondiging van zijn speciale militaire operatie in Oekraïne.

Hierdoor bekruipt je als lezer het ongemakkelijke gevoel dat we in Nederland, toen het boek uitkwam, toch iets beter hadden moeten opletten. Het feit dat zelfs iemand als Gorbatsjov zich er blijkbaar niet toe kon zetten de soevereiniteit van de Oekraïeners volledig te erkennen, had best wat alarmbellen mogen doen rinkelen.

En zo is Wat er op het spel staat een fascinerend, maar ongemakkelijk boek. Gorbatsjov speelt het voor elkaar zich te vervreemden van zowel degenen nostalgische gevoelens koesteren voor de Sovjet-Unie, als van de nieuwe generatie die juist de last van de Sovjet-Unie werkelijk wil afwerpen. Het is tekenend voor de tragiek die aan zijn persoon kleeft.

‘Ik heb misschien verloren als politicus, mijn zelfvertrouwen liet me in de steek en ik zag het dubbele gevaar niet aankomen. […] Maar de perestrojka heeft gewonnen. Terugkeren naar het verleden is onmogelijk’, schrijft hij. Je kan niet anders dan vrezen dat Gorbatsjov diep teleurgesteld is gestorven.