Geperste krabbeskeletten in een duurzame batterij

Een stof gemaakt van exoskeletten van krabben en garnalen kan dienen als elektrolyt in een zinkmetaalbatterij. De elektrolyt, de laag in batterijen die zink-ionen van de plus- naar de minpool geleidt terwijl elektronen buitenom moeten, is daardoor biologisch afbreekbaar. Dat maakt de batterij duurzamer dan andere batterijen, schrijven onderzoekers van de universiteit van Maryland, Verenigde Staten, in het tijdschrift Matter. Hun hoop is dat met dit nieuwe materiaal zinkbatterijen in beeld komen voor stationaire opslag van duurzame energie.

Batterijen zijn een belangrijke schakel in de transitie naar duurzame energie. Vraag en aanbod van wind- en zonne-energie sluiten gedurende de dag niet altijd op elkaar aan. Op momenten met piekvraag naar energie is er vaak te weinig stroom voorhanden, terwijl op andere momenten meer elektriciteit opgewekt wordt dan nodig is. Voor die schommelingen binnen een dag kunnen stationaire batterijen uitkomst bieden.

Hoge energiedichtheid

Op dit moment worden daar meestal lithium-ion batterijen voor gebruikt, die batterijen hebben een hoge energiedichtheid en de techniek is ver doorontwikkeld. Maar ze zijn eigenlijk bij uitstek geschikt voor mobiele toepassingen, waar het geringe gewicht en compactheid van belang zijn. Voor grote, stilstaande batterijen is dat minder belangrijk. Daarom wordt veel onderzoek gedaan naar andere typen batterijen, met goedkope, veelvoorkomende en goed recyclebare componenten. Vanadium-flowbatterijen bijvoorbeeld, of zinkbatterijen dus. Die zijn bovendien veiliger dan de lichtontvlambare lithiumbatterijen.

Maar de oplaadbaarheid van zinkbatterijen, zo genoemd omdat zink de ladingdrager is, is een lastig punt, vertelt Marnix Wagemaker, hoogleraar elektrochemische energie-opslag aan de TU Delft. „Bij zinkmetaalbatterijen lost de anode, de positieve pool, helemaal op tijdens het ontladen. Het zinkmetaal moet netjes terugkeren als je het proces omdraait. Maar dat gebeurt niet, het vormt dendrieten, draderige structuren.” Als de draden zo lang worden dat ze de andere elektrode raken dan ontstaat er interne kortsluiting, dat is een veiligheidsrisico. De dendrieten vormen bovendien een groot oppervlak, waar de tot nu toe gangbare waterige elektrolyt mee reageert.

Er is dus alles aan gelegen dat dendrieten niet gevormd worden, en daarin spelen de eigenschappen van de elektrolyt een grote rol. „Het moet goed geleiden, flexibel zijn zodat het tegenwicht aan dendrieten kan bieden en stabiel zijn, niet kapot gaan in contact met het zinkmetaal”, zegt Wagemaker.

Het zijn allemaal stappen voorwaarts Marnix Wagemaker TU Delft

De elektrolyt die de onderzoekers in Matter demonstreren is een gel die bestaat uit chitosan en zink. Chitosan is een bio-polymeer die gemaakt wordt van chitine, een stof in het exoskelet van schaaldieren zoals krabben en garnalen. Om weerstand tegen de dendrieten te bieden, hebben de onderzoekers het poreuze materiaal sterk samengeperst. Het materiaal bevat door het samenpersen bovendien nog maar weinig water dat potentieel kan reageren, terwijl de elektrolyt wel nog steeds goed ionen geleidt. De onderzoekers noteren een laadefficiëntie van 99,7 procent en een levensduur van meer dan duizend laadrondes.

„Het is een mooi, nieuw materiaal dat de drie eigenschappen om dendrieten tegen te gaan combineert en ook nog eens goed recyclebaar is”, zegt Wagemaker. „De efficiëntie van 99,7 procent is een goede start. Maar bedenk wel, als je elke keer dat je oplaadt 0,03 procent van je capaciteit verliest, dan heb je na duizend cycli nog maar 5 procent over. Dat is als je een nieuw materiaal uitvindt, op labschaal dus, al heel mooi, maar het staat nog ver van de praktijk. Lithiumbatterijen hebben een laadefficiëntie van 99,999 procent.”

„Ik kom heel vaak studies als dit tegen. Al lezende denk je, dit is de doorbraak. Maar dan hoor je er nooit meer wat van”, zegt Wagemaker. Op de weg naar gebruik op grote schaal sneuvelt het meeste. „Aan de andere kant: het zijn allemaal stappen voorwaarts, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar heel veel verschillende batterijchemieën, die allemaal specifieke voordelen hebben, en dus potentie. De ontwikkeling van stationaire batterijen staat echt nog in de kinderschoenen. Duurzaamheid is daarbij steeds belangrijker. De niet-duurzame lithiumbatterij is echt niet heilig meer.”