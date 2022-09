Genieten van de emeritus

Een lange beige trenchcoat van het merk Burberry tot ver over de knieën, een corduroy broek in bruin of beige, een tweed jasje met een visgraadpatroon, een gestreepte Ivy-League das, een paar lederen brogues of bootschoenen, een lederen aktetas, een keurig Beatrix-stemmetje en een rond brilletje met schildpadpatroon. En bonuspunten voor het hebben van een wandelstok, het zijn van minister van staat of het dragen van een donkerblauw vissershoedje.

De Engelse boekhandel kent enkele stereotypen klanten en dit is er een van, naast de studenten klassieke talen in tweed, de young-adult-boeken-kopende tieners en de ouders die spreken over het hebben van hoogbegaafde kinderen „aangegezien ze nu al vloeiend Engels spreken”.

Ook al betreft het vaak geen emeritus professor, toch wil ik het stereotype heer in de beige regenjas aanduiden als de Emeritus. Zijn professie verschilt: van advocaat, rechter, inderdaad hoogleraar ergens in de humanistiek tot voormalig-vicevoorzitter van de Raad van State. Eenmaal over de drempel bij de voordeur heen om vervolgens in slakkengang verder te strompelen, vervolgt de Emeritus de route naar de balie. De boeken die hij graag opvraagt zijn uiteenlopend maar meestal is het wel zo dat hij toch om de schrijvers vraagt die de gemiddelde persoon over het algemeen niet (meer) leest. Ik noem Charles Dickens, Pierre Loti (die ene Franse oriëntalistische schrijver), William Thackeray en Edward Gibbon (die hij ook daadwerkelijk gelezen heeft).

De laatste keer dat de Emeritus langskwam, vroeg hij of ik een exemplaar had van E.M. Forsters Aspects of the Novel, waarin de schrijver van onder andere Maurice en A Room with A View uiteenzet hoe een roman opgebouwd moet zijn.

Honderd

In mijn hoofd spookte meteen rond dat het misschien gezien de leeftijd van Emeritus voor hem wel een beetje te laat was om zich te gaan verdiepen in hoe je het beste een roman schrijft. Aan de andere kant was het wel zo dat zowel de filosoof Gadamer als de schrijver Jünger de honderd aantikte en dat zij nog in hun laatste jaren publiceerden.

Maar goed, ik ging dus op zoektocht. Sectie non-fictie en subsectie Secondary Literature, daar zou het wel tussen staan. Twee minuten verstreken en het boek was nog steeds niet gevonden. Eens kijken bij de eenzame kast Language en verdomd: de Pelican-editie van Forsters boekje stond ertussen. Teruggehaast naar de balie bleek dat Emeritus bij het plankje Frans aan het snuffelen was. Eenmaal aangeboden aan Emeritus viel er een stilte: hij zocht de hardcoverversie van Oxford Publishing House (die dit boek helemaal niet heeft uitgegeven).

Ik zette het boek terug, zetelde weer achter de balie en verkocht Emeritus een gebonden Ivanhoe. De moeite die erin gaat, maakte uiteindelijk niets uit, zo’n erudiet figuur met warme stem laat elke keer weer alle zintuigen genieten.