‘Finnen zijn vooral geschrokken van Sanna Marins ordinaire smaak’

Behalve bakken kritiek kreeg de Finse premier Sanna Marin (36) ook veel steun na het verschijnen van de video waarin ze uitdagend danst op een feestje bij vrienden thuis. Onder de hashtag ‘Solidair met Sanna’ delen vrouwen overal ter wereld nu dansfilmpjes van zichzelf. Ook het Amerikaanse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (32) schaarde zich deze week dansend achter de Finse premier.

„Ik denk dat de media zich misleid voelen door Marin, omdat ze een vals imago heeft verkocht.” Foto Ilkka Vuorinen, CSD

Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton (74) twitterde een aanmoediging aan Marin om te blijven dansen. Ze schreef daarbij dat actrice Ginger Rogers precies hetzelfde deed als haar beroemde danspartner Fred Astaire, „maar dan achteruit en op hoge hakken”. Lees: vrouwen doen niet onder voor mannen, terwijl ze meer hinder ondervinden.

Sinds het filmpje van de dansende premier is verspreid, worden Finse sociologen door buitenlandse journalisten platgebeld met de vraag hoe seksistisch de Finnen zijn. Taina Meriluoto, van de universiteit van Helsinki, vindt dat nogal meevallen, vertelt ze in een gesprek via een videoverbinding.

Waar kijken we precies naar, waarom hebben jullie het al meer dan twee weken over een dansje?

„In Finland draait het debat primair om de vraag of dit gepast gedrag is voor een premier – ongeacht het geslacht. In het verleden hadden we vergelijkbare schandalen met mannelijke politici. Maar internationaal kreeg de zaak een feministisch frame. Daar klonk al snel dat Marin wordt aangevallen omdat ze een vrouw is in een machtspositie.

„Dit frame beschermt Marin nu, omdat ze kan zeggen dat ze alleen kritiek krijgt omdat ze een vrouw is. En ze heeft dit behendig gebruikt, bijvoorbeeld door de solidariteitsverklaring van Clinton te retweeten. Dat is makkelijk voor haar, want ze is een sociale mediaster, zoals we die in Finland nog nooit hebben gezien.”

Dus het dansfilmpje was in Finland niet anders beoordeeld als Marin een man was geweest?

„Nee.

„Volgens mij heeft het veel te maken met klasse en smaak. Wat het internationale publiek niet doorheeft, is dat de eerste reactie van veel Finnen was: ‘O mijn god, hoe kan ze zó dansen, als een tiener, op zulke ordinaire muziek?’ Marin komt uit een arbeidersmilieu, dus volgens mij is de eerste associatie dat ze een slechte smaak heeft, ook wat kleding betreft – een witte broek – en nog belangrijker: wat vrienden betreft. Want de andere mensen op het gefilmde huisfeestje zijn influencers, goedkope beroemdheden – onaardig gezegd. Als Marin dronken was gefilmd tijdens een dinertje, zou het niet zoveel problemen hebben opgeleverd. Maar ze was aan het twerken, het was ordinair. Het gaf mensen een ongemakkelijk gevoel.

„En dat raakt aan een ander belangrijk punt van kritiek: of ze in staat is om publiciteit te managen, wat dezer dagen heel belangrijk is voor een politicus. Veel mensen verwijten Marin niet wat ze gedaan heeft, maar dat wij het konden zien. Dat roept de vraag op of ze een land kan leiden.”

Finse media houden er maar niet over op. Hebben ze iets tegen haar?

„Ik denk dat de media zich misleid voelen door Marin, omdat ze een vals imago heeft verkocht. Want ze was eerst het lievelingetje van de media, een prachtige jonge vrouw, die heel goed omgaat met de pandemie en de oorlog. Haar imago was altijd heel serieus. Ze praat heel kalm en duidelijk. En ze sprak over hoe graag ze haar huis schoonmaakt, ze deelde een recept voor fetataart.

„En nu zien we opeens deze beelden. Van iemand die de hele nacht feest. Dus mensen denken: ze is anders dan ze zich voordeed, ze heeft ons voor de gek gehouden.”

Zijn Finnen preutser dan andere Europeanen?

„Nee, dat zou me verbazen, want we hebben een grote saunacultuur en zijn er trots op dat we ons naakt comfortabel voelen, ook naast vreemden.”

In hoeverre spelen sociale media een rol bij deze rel? Zo’n filmpje was vroeger toch ondenkbaar?

„Er zijn de laatste weken natuurlijk veel parallellen getrokken met andere regeringsleiders die veel te veel dronken tijdens internationale bijeenkomsten. Zo van: ‘Dit is niet nieuw, we hebben het alleen nog nooit gezien. Dit is een fenomeen dat past in het sociale media-tijdperk.’

„Maar er zijn nog zoveel onbeantwoorde vragen. Ze was aan het dansen voor de camera, zich ervan bewust dat ze werd gefilmd. Waarom zou ze dat doen? Een mogelijke verklaring is dat ze het filmpje naar buiten wilde brengen. Omdat ze wist dat dit haar een internationale beroemdheid zou maken.”

Maar helpt het haar ook om in april de nationale verkiezingen te winnen?

„Dat is moeilijk te zeggen. Aan de ene kant heeft haar partij grote moeite jonge kiezers te trekken, en dit helpt daarbij. Maar ik weet zeker dat dit niet goed valt bij de zeventigers die al op de SDP stemden.”

Er wordt ook gespeculeerd dat Rusland achter het lekken van het filmpje zit.

„Ook daarvoor is geen bewijs. Maar het is wel duidelijk geworden dat we niet goed voorbereid zijn op een informatie-oorlog, als zo’n minuscule gebeurtenis zo’n grote chaos en verdeeldheid veroorzaakt in de Finse samenleving.”

Splijt de kwestie echt het land?

„In mijn sociale bubbel zijn de meeste mensen vooral verbaasd dat de zaak is opgeblazen tot zulke grote proporties. Maar Marin heeft de mensen die al tegen haar waren wapens gegeven die ze eerst niet hadden. Dat was niet slim van haar.”

Dus Poetin lacht hoe dan ook in zijn vuistje?

„Ja.”

Waait het binnenkort over of is deze heisa nog niet voorbij?

„Ik zou willen van wel, maar ik ben bang van niet. Want ik weet zeker dat er meer beelden zullen opduiken van Sanna Marin. De media spitten nu alle kanalen af op zoek naar meer belastend materiaal.”

Later mailt Taina Meriluoto nog een nuancering. „Ik zei dat Marin niet anders zou zijn beoordeeld als ze een man was geweest. Ik wil het gender-aspect niet bagatelliseren. Ik denk dat het wel degelijk uitmaakt dat ze een vrouw is, maar veel minder dan internationale media suggereren.”