Hogescholen zien misbruik van studentenvisa en worden strenger voor buitenlandse studenten

Nieuws in het kort: Hogescholen gaan strengere eisen stellen aan studenten van buiten de EU. Ze hebben aanwijzingen dat studentenvisa worden misbruikt voor illegale migratie. Studenten schrijven zich in, maar verdwijnen snel uit beeld.

Dat er iets aan de hand was met de inschrijvingen uit Bangladesh merkte hogeschool Saxion in de zomer van 2021. De aanmeldingsprocedure voor nieuwe studenten aan deze hbo-instelling, met vestigingen in Enschede, Apeldoorn en Deventer, was nog maar net open, of er lagen tientallen aanmeldingen uit het Zuid-Aziatische land in de mailbox van de afdeling internationalisering. De formuleringen in de aanvragen leken ook nog eens sterk op elkaar.

„Zoveel aanmeldingen uit één land in zo’n korte tijd, dat is verdacht”, zegt Eveline Coenen, bij Saxion medeverantwoordelijk voor het papierwerk voor internationale studenten. „Bovendien hebben we ervaring met ‘verdwijnstudenten’.”

Die term werd gemunt door het hogeschoolmagazine SaxNow, dat in 2017 schreef dat er zich ineens honderden studenten uit Nepal en Bangladesh hadden aangemeld bij Saxion. Immigratiedienst IND vermoedde dat veel van hen niet van plan waren om daadwerkelijk te gaan studeren. Het lukte een aantal om zich in te schrijven en een studentenvisum te bemachtigen. Naar college kwamen ze nooit en hun collegegeld betaalden ze niet.

Saxion stelde daarop een quotum in van maximaal tien studenten per jaar uit beide landen. Juridisch gezien was dat ingewikkeld, omdat hogescholen in hun aannamebeleid niet mogen discrimineren op nationaliteit. Het quotum was wel effectief. In de jaren daarna meldden zich bij Saxion geen grote groepen verdachte ‘studenten’ uit Zuid-Aziatische landen, of uit Nigeria – een ander land van waaruit wordt geprobeerd het Nederlands onderwijsstelsel te misbruiken.

In de coronajaren was een quotum niet nodig. Er kwamen toch veel minder buitenlandse studenten naar Nederland. Maar in 2021 moest de school opnieuw ingrijpen, zegt Coenen, die vergelijkbare signalen krijgt van andere hbo-instellingen en van de Vereniging Hogescholen. „Het lijkt erop dat tussenpersonen onze hogescholen afspeuren op zoek naar zwakke plekken in het systeem. Het wordt hoog tijd voor een landelijke aanpak, anders verplaatst het probleem zich van de ene school naar de andere.”

Dat gebeurt al. Vorig studiejaar meldden zich bij Hogeschool InHolland 97 studenten uit Bangladesh, van wie er slechts 19 aan de eisen voldeden, zegt een woordvoerder. Voor deze groep vroeg InHolland een visum aan – vier van hen zijn inmiddels gestopt met hun studie.

Bestemming onbekend

Statistieken over ‘verdwijnstudenten’ zijn er niet. NRC sprak er de afgelopen weken een aantal die in Nederland als zelfstandige maaltijdbezorger werken. Zoals een jonge Gambiaan, naast de McDonald’s in de Molenstraat in Nijmegen, een vierkante bezorgtas bij zijn voeten. Hij kwam op een studentenvisum naar Nederland, vertelt hij. Daarmee kon hij een bankrekening en een btw-nummer regelen, waarna hij zich inschreef bij bezorgplatforms Uber Eats en Deliveroo. Studeren heeft hij nooit gedaan, werken wel. Dat zijn visum inmiddels verlopen is, deert hem niet, zolang hij maar niet in de problemen komt met de autoriteiten.

De IND is de verdwijnstudenten op het spoor, blijkt uit navraag door NRC. „In 2021 kregen we signalen over studenten die vroegtijdig uitvielen in het hoger onderwijs, in het bijzonder studenten uit Bangladesh”, zegt een woordvoerder. „Dit viel samen met signalen over studenten uit dit land die zich in relatief grote aantallen inschreven als zelfstandige met een eenmanszaak.”

Het fenomeen is voor de hogescholen lastig. „Het speelt dan weer bij de ene, dan weer bij de andere hogeschool”, zegt Arnaud Stadermann van de Vereniging Hogescholen. Hij is coördinator internationalisering van de brancheorganisatie voor de 36 publiek bekostigde hbo-instellingen. „Maar overal is het problematisch. Hogescholen zijn ingesteld op het aannemen van studenten, niet op het tegenhouden van potentiële fraudeurs.” Die expertise hebben hogescholen niet, en het kost ze veel tijd.

Niet weigeren

Strenge controle schuurt bovendien met de gedachte in de onderwijswetgeving dat onderwijs zo toegankelijk mogelijk hoort te zijn, zegt een woordvoerder van het ministerie van OCW. Formeel gezien kunnen kennisinstellingen buitenlandse studenten alleen weigeren als ze niet voldoen aan de onderwijseisen. Voldoen ze aan de eisen, dan moet de school een studentenvisum aanvragen bij de IND. Normaliter wordt dat verleend.

De Vereniging Hogescholen probeert nu tot collectieve afspraken te komen met de IND en de ministeries van Onderwijs en Justitie om de komst van verdwijnstudenten tegen te gaan, zonder dat alle studenten uit bepaalde landen worden uitgesloten. Zo moeten studenten van buiten de EU hun collegegeld en een bedrag voor de kosten van levensonderhoud vooraf overmaken naar de hogeschool, en komen er digitale intakegesprekken en vroegere deadlines voor aanmelding. Daarnaast worden de dossiers van studenten uit risicolanden als Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka en Nigeria intensiever onderzocht door de hogescholen.

Dat is nodig ook, zegt Coenen van Saxion. „Een collega bij een andere hogeschool interviewde een potentiële student digitaal en zag tot haar verbazing iemand zitten die ze kort daarvoor ook al had gesproken. Maar die had toen een andere naam.” Ze snapt dat er strikte controles zijn, maar baalt er ook van. „We hebben ook hele goeie studenten uit Bangladesh. En we willen iedereen die te goeder trouw is goed onderwijs bieden. Helaas kunnen we niet anders.”

De strengere controles nemen veel tijd in beslag. Bij Saxion gaat het om honderden aanvragen, zegt Coenen. „Uiteindelijk vragen we maar voor een handvol studenten een visum aan.” En zelfs van die studenten is niet bekend of die dat jaar allemaal aan Saxion mogen studeren, zegt Coenen. „De IND is bezig met een extra controle van hun aanvragen, heb ik begrepen.”