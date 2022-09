EMA keurt twee nieuwe coronavaccins goed

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft donderdag een positief advies gegeven over twee nieuwe vaccins tegen het coronavirus. Het gaat om bestaande vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech, die werden aangepast op de Omikronvariant.

Hoogstwaarschijnlijk worden de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech gebruikt in de nieuwe boostercampagne die later deze maand moet beginnen in Nederland. Ze moeten beter beschermen tegen de virusvarianten die nu het meest rondgaan en die beter aan de afweer ontsnappen dan eerdere aftakkingen van het virus. Daarnaast verdwijnen de antistoffen van een eerdere vaccinatie geleidelijk, waardoor de kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen weer groter is dan kort na de laatste boosterprik.

Het Outbreak Management Team Vaccinatie geeft op basis van het EMA-advies een eigen advies aan minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66), die vervolgens het startschot voor de vaccinaties geeft. De GGD’s zijn er klaar voor, zegt een woordvoerder. „We hebben veel nieuwe mensen geworven en getraind.”

Nieuwe subvarianten

De twee vaccins werken beter tegen Omikronvariant BA.1, schrijft de EMA in het advies van donderdag, en de bijwerkingen zijn vergelijkbaar met de eerste edities. Op woensdag werden de twee vaccins ook al goedgekeurd in de VS.

Inmiddels zijn de nog besmettelijkere subvarianten BA.4 en BA.5 ontstaan en is BA.5 in Nederland dominant geworden. De aangepaste vaccins beschermen daartegen naar verwachting ook relatief goed. Nieuwere vaccins waarin de genetische codes van BA.4 en BA.5 werden verwerkt, zijn volgens de EMA in aantocht.

