Defensie wil nieuw personeel aantrekken met ‘vrijwillig dienjaar’

Het ministerie van Defensie gaat een zogeheten vrijwillig dienjaar invoeren, waarbij deelnemers een jaar lang tegen betaling kunnen ervaren hoe het is om bij de krijgsmacht te werken. Nog voor het einde van dit jaar wil staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) hiervoor een plan van aanpak presenteren, schrijft hij donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Defensie kampt al jaren met een groot personeelstekort. Op 1 juli waren er ruim 8.800 vacatures, zo’n 18 procent van het totale bestand.

De vrijwillige militaire dienst is afgekeken van landen als Zweden en Noorwegen. Daar worden alle jonge vrouwen en mannen rond hun achttiende opgeroepen voor militaire dienst, waar ze alleen aan hoeven deel te nemen als ze dat zelf willen. Het programma is zeer succesvol en levert die landen jaarlijks duizenden extra militairen op.

In Nederland is het vrijwillige dienjaar overigens niet alleen gericht op jongeren. Iedereen boven de achttien jaar die een jaar bij Defensie wil werken, kan zich voor zo’n jaar aanmelden. Zij kunnen zo „maatschappelijk relevante werkervaring opdoen en daarmee hun loopbaanperspectief vergroten”, aldus Van der Maat. Geïnteresseerden zullen met name worden ingezet op plekken waar de personeelsnood het hoogst is, zoals de techniek en de gezondheidszorg.

De krappe arbeidsmarkt is ook voor Defensie een uitdaging: jarenlang vertrok er meer personeel dan er binnenkwam. Naast het aantrekken van nieuwe medewerkers wil Van der Maat de komende jaren inzetten op het behoud van personeel. De nieuwe cao, met een salarisstijging van 8,5 procent, moet daaraan bijdragen.

Lees ook: Met een ‘vrijwillige dienstplicht’ kan de krijgsmacht flink groeien