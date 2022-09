Eric Wetzels (63), eigenaar van een bedrijf in fluorplastic, zei in april tegen Mark Rutte dat hij zich kandidaat zou stellen als voorzitter van de VVD. Ze waren op het landgoed van vastgoedhandelaar Cor van Zadelhoff in Breukelen voor een etentje met ministers en Kamerleden van de VVD: honderd ondernemers betalen elk jaar drieduizend euro om erbij te zijn, het geld is voor de VVD. Rutte zei dat Wetzels dat zeker moest doen. Leuk joh.

Zo doet Rutte dat. Het verbaasde Wetzels ook niet dat het hoofdbestuur van de VVD daarna met een andere, eigen kandidaat kwam: oud-burgemeester van Maastricht Onno Hoes, nu voorzitter van de belangenorganisatie van makelaars. In de selectiecommissie (vijf mensen) zaten drie leden van het hoofdbestuur en Hoes is al waarnemend voorzitter. Het ging, zegt Wetzels op dinsdagmiddag in zijn kantoor, dus zo: „Wij van het hoofdbestuur adviseren het hoofdbestuur om iemand voor te dragen van het hoofdbestuur.”

De leden stemmen vanaf half september en in de VVD zoals die in de tijd van Rutte is geworden – risicomijdend, Wetzels noemt het „flets” – wint de kandidaat van het hoofdbestuur. Maar ik hoor van VVD’ers dat het deze keer anders zal gaan. En niet alleen omdat de integriteitscommissie van de VVD nu onderzoekt of Onno Hoes wel lobbyist voor de makelaars én partijvoorzitter kan zijn.

Sinds een meerderheid van de leden tegen de stikstofplannen stemde van VVD-minister Christianne van der Wal, op een congres in juni, is er onrust in de VVD. Volgens Eric Wetzels is „de geest uit de fles”. De leden willen geen „klapmachine” meer zijn, hij belooft dat de VVD met hem als voorzitter zal luisteren naar ideeën en felle discussies zal toestaan waarvan de partijtop nu nog denkt dat die door kiezers worden gezien als „onenigheid”.

Op het congres had hij zich geërgerd aan de „krampachtigheid” waarmee de Tweede Kamerfractie probeerde om de motie over stikstof tegen te houden. Hij is vóór de plannen, maar stemde ertegen.

Het klinkt stevig, maar als je Wetzels op dinsdagavond ziet rondlopen op een partijbijeenkomst over asiel, in Driebergen: voorzichtig, bijna verlegen, vraagt hij aan VVD’ers wat ze van hem verwachten als voorzitter. Een raadslid begint over „de VVD-bubbel in Den Haag” die onder elkaar baantjes en functies verdeelt. Er is iemand die dualisme wil: „Sophie Hermans propageert nu kabinetsbeleid.” Een ander ziet „traditionele VVD-kiezers afhaken”. Na 12 jaar compromissen sluiten om mee te regeren „herkennen ze de partij niet meer”.

In de zaal zit Wetzels naast een man met grijze krullen, geruit overhemd. „Een groep senioren”, zegt hij, „ziet jou wel zitten.” De man zegt ook tegen Wetzels dat hij een idee heeft voor de asielopvang: „Spuit zand op in de zee en zet alle asielzoekers op dat eiland.” Wetzels lacht. Maar was het een grap?

„Ik hoop”, zegt hij aan het eind van de avond, „dat ik ook steun heb bij mensen die wat positiever denken.”

