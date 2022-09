Onderzoeksjournalist Stella Braam is 35 jaar door de AIVD en diens voorloper de BVD bespioneerd, meldde NRC onlangs. Iedere keer als een concrete zaak aan het licht komt is dat uiteraard schokkend, confronterend zelfs, maar het echte nieuws zou moeten zijn dat dit als nieuws wordt gebracht.

Roger Vleugels is juridisch adviseur.

Inlichtingendiensten bespioneren de pers jaar in, jaar uit. Zij doen dit om meerdere redenen. Redenen die soms tegenstrijdig lijken, maar die in de praktijk in elkaar over blijken te lopen. Er zijn journalisten die bespioneerd worden, en er zijn journalisten die werken als informant voor een inlichtingendienst.

Spionagediensten als de AIVD werken graag via een beroepsgroep als de journalistiek. Journalisten kunnen vanwege hun vak overal opduiken zonder argwaan te wekken. Ze kunnen de vragen stellen die de inlichtingendiensten zelf zouden willen stellen.

Spioneren via een specifieke beroepsgroep, dus door het runnen van informanten in die beroepsgroepen, is van alle tijden. Vroeger werden bijvoorbeeld handelsreizigers en koopvaardij-officieren gebruikt door spionagediensten; tegenwoordig gaat dat onder meer via journalisten en consultants. Jarenlang heeft de AIVD registers bijgehouden van mensen werkzaam in dit soort beroepsgroepen die voor hen interessant zijn. Of dat nu nog steeds gebeurt is onbekend. Een recent voorbeeld van spioneren via de pers was de inzet van Nederlandse sportverslaggevers tijdens de Olympische Spelen van Beijing in 2008. Zij waren door de AIVD gevraagd informatie te geven over de Chinese beveiliging.

Gevaar voor de veiligheid

Het bespioneren van journalisten, zoals bij Stella Braam maar eerder ook bijvoorbeeld Rudie van Meurs, wordt gedaan om meerdere redenen. Formeel gebeurt het als de dienst een journalist een mogelijk gevaar acht voor de veiligheid van de staat. Maar die grond wordt vaker gebruikt om een andere reden: ze willen camoufleren dat ze kennis willen vergaren over het onderwerp waarmee de betreffende journalist bezig is.

Gaat het in het politieke domein om onderwerpen waar inlichtingendiensten in geïnteresseerd zijn, dan zijn de diensten vaak, zich bijvoorbeeld voorstellend als ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken, aanwezig op recepties, persconferenties of briefings. Na afloop spreken ze dan informeel met journalisten. In die gesprekken onderzoeken ze of een journalist bespioneerd moet worden of kan worden ingezet als informant.

Weigeren om informant te worden kan in extreme gevallen leiden tot het chanteren van een journalist door een dienst, zoals Hans Laroes, oud-hoofdredacteur van het NOS Journaal, in zijn boek De littekens van de dag beschreef over een NOS-medewerker.

In tegenstelling tot Duitsland en de Scandinavische en Angelsaksische landen bestaat in Nederland amper aandacht voor de rol die de inlichtingendiensten AIVD en de MIVD spelen in de pers. Bij een Duits parlementair onderzoek uit 2006 werden alleen al op buitenlandredacties van mainstream media enkele tientallen journalisten gevonden die naast hun gewone werk tegen substantiële betaling als informant werkten voor de Bundesnachrichtendienst.

Zodra in Nederland een kwestie in de media wordt onthuld spreken journalisten, redacties en vakbond NVJ er steevast schande van. De ene keer gebeurt dat omdat een journalist is bespioneerd, zoals nu bij Stella Braam, de andere keer omdat een vertegenwoordiger van de pers heeft gewerkt als infiltrant.

Na die verontwaardiging volgt niets. Er is nauwelijks reflectie, en in opleidingen journalistiek bestaat nagenoeg geen aandacht voor deze fenomenen. Ook is er amper aandacht voor in cursussen voor buitenlandverslaggevers of oorlogscorrespondenten. Er volgt geen oproep tot waakzaamheid, en evenmin volgen er tips of richtlijnen.

Geen executieve bevoegdheden

Wat wel steeds herhaald wordt is dat je als journalist niet moet samenwerken met inlichtingendiensten. Dit lijkt een goed standpunt, maar is door zijn onvolledigheid uiterst bedenkelijk. Een journalist die tijdens zijn werk kennis opdoet over een op handen zijnde aanslag moet weten hoe hij dit moet melden. Dat moet inderdaad niet bij een inlichtingendienst, maar bij de politie of het Openbaar Ministerie. Inlichtingendiensten zijn immers oncontroleerbaar en, belangrijker nog, ze hebben geen executieve bevoegdheden. En dat hoort ook zo. Het zou goed zijn als hier in de beroepsgroep goed over nagedacht wordt.

Nederland wil beschikken over diensten als de AIVD en de MIVD, maar dat betekent dat we niet verbaasd moeten zijn als die diensten hun werk doen en mensen – dus ook journalisten – bespioneren of via hen spioneren.

Voor journalisten geldt: wees waakzaam en voorkom dat jijzelf of je bronnen onnodig gevaar lopen.

Wat de AIVD en de MIVD doen, zowel met het bespioneren van de pers als het spioneren via de pers, betekent een bedreiging van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Informatie leveren aan de staat is niet altijd een doodzonde. Maar het bespioneren van journalisten door inlichtingendiensten behoort te worden ingeperkt, bijvoorbeeld op manieren die gelden voor advocaten. Het werven van journalisten door AIVD en MIVD behoort een doodzonde te zijn.