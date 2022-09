Conditie en discretie vereist in De Bodyguard, maar soms duurt het net te lang

Er stonden mensenlevens op het spel woensdagavond. In De Bodyguard bij WNL moesten tien kandidaten eerst hun eigen lichaam afbeulen voor ze als beloning dat van een ander mogen beschermen. En in Five Days Inside bij RTL5 zagen we revalidatie-verplegers oneindig geduldig bezig met mensen die bijna het leven lieten.

Hoe meer dreiging van criminelen, wappies of boze burgers, hoe meer werkgelegenheid voor beveiligers. Ministers en journalisten, beroemdheden en burgemeesters, Tweede Kamerleden en schrijvers kunnen niet meer over straat zonder een paar opvallende onopvallenden in hun buurt. De Bodyguard voorziet in de toenemende vraag door vast tien kandidaten klaar te stomen voor het vak. Welmoed Sijtsma (van Op1) is de presentator van het programma dat qua genre ergens tussen een talentenjacht en een survivalprogramma inzit. De trainers zijn Nico en Malcom, zij ontlenen hun status als veiligheidsexpert aan de beroemde body’s die ze beveiligden (Lady Gaga, Martin Garrix). Ze beginnen hun spoedcursus met fysieke afmatting. Je hoeft geen 2 meter te zijn en 120 kilo om een goede beveiliger te zijn, zeggen de mannen. Als je maar alert bent, vindingrijk en fit. Dus hardlopen in het rulle zand. Kandidaat Henk, 2 meter en 120 kilo, redt het nauwelijks. Niemand zag dat hij achterbleef: iedereen nog een rondje, nu mét Henk. Bingo, een kandidaat gaat al over z’n nek. Goochelaar Hans Klok kwam ondertussen langs fietsen, er stond een man in een konijnenpak langs de weg, een meisje met rode ballonnen kwam voorbij. Bijna niemand zag het.

Daarna kwam het aan op handigheid, discretie en doorzettingsvermogen. Twee aan twee moesten de kandidaten een tafel reserveren voor een beroemdheid in een Amsterdams restaurant. Best leuk om te zien wie zich door de restaurantbaas liet afpoeieren of juist verleiden om de naam van hun beroemdheid prijs te geven. Maar mij duurt het allemaal net even te lang. Na vijf keer hetzelfde riedeltje in het restaurant plus de evaluatie daarna, kende ik de zichtlijnen en nooduitgangen wel.

Algemeenheden

Dan het lijfsbehoud in Five Days Inside. Interessante locatie: de afdeling voor vroegintensieve neurorevalidatie in Tilburg. Presentator Eddy Zoëy pakte zijn koffer in om er vijf dagen te verblijven, en vertelde tegen de camera dat het heftig zou worden met de comapatiënten die daar lagen. Die lagen er niet, wel mensen die uit coma waren, maar nog bij lange na niet bij bewustzijn. Heftig, vond Eddy Zoëy. En dat was het ook. Drie net volwassen jongens waren er terechtgekomen na een auto-ongeluk. Nog een verkeersslachtoffer, een moeder, haar meerijdende zoon was er vanaf gekomen met een hersenschudding. En dan nog een man die van de trap was gevallen, op zijn haarloze schedel geen winkelhaak maar een kledingrek aan littekens.

Maar wat nou zo jammer is, je zou zo graag meer willen horen van de ouders, familie of het verplegend personeel. Maar dat is de opzet van het programma niet. Het gaat óók om de presentator die als een soort thermometer op een locatie wordt binnengebracht. De kijker kijkt door zijn ogen, en daarna vertelt hij ons nog eens wat hij zag én wat daarvan de weerslag op hem is. En veel meer dan wat algemeenheden kun je dan niet verwachten. Ja, natuurlijk moeten we onze „blessings” tellen en blij zijn dat onze familieleden niet in coma liggen. Ongetwijfeld is het leven van de ouders veranderd in een „nachtmerrie waaruit je niet wakker wordt”.

Ik twijfel niet aan de oprechtheid van Eddy Zoëy, die zal menen wat hij zegt en hij leek echt aangedaan door wat hij zag. En nogmaals, het is een goed gekozen locatie en knap dat de tv-ploeg er zo lang mocht filmen. Maar liefst zou je zelf kijken en voelen, zonder tussenkomst van een levend klankbord.