Brand Mariapeel onder controle, mogelijk nog een aantal dagen nablussen

De brand in natuurgebied de Mariapeel nabij het Limburgse dorp Griendtsveen lijkt sinds woensdagavond onder controle. De brandweer is aan het nablussen, wat mogelijk nog een aantal dagen in beslag neemt. Dit meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Tot nu toe is zo’n veertig hectare van het natuurgebied verbrand.

Het vuur werd woensdagochtend ontdekt door een vogelspotter. In de loop van de dag breidde de brand zich snel uit. Om die te blussen is een groot aantal blusvoertuigen, enkele defensiehelikopters en een team gespecialiseerd in natuurbrandbestrijding ingezet. Volgens Omroep Brabant kregen omwonenden het dringende advies hun huis te verlaten, maar leken de meeste bewoners daar de noodzaak niet van in te zien.

De 42 hectare natuur die woensdag werd verwoest, is een fractie van de 710 hectare natuur die twee jaar geleden in het aangrenzende natuurgebied de Deurnsche Peel verloren ging. De brand woedde toen vijf dagen en bleef daarna nog twee maanden smeulen. Dit was voor Nederland de grootste natuurbrand in de afgelopen decennia.

