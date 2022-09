Bij het kiezen van de beste outfits van Kim Kardashian vallen woorden als ‘schaamteloos’, ‘obsceen’, ‘gedurfd’

Aan de hand van paparazzifoto’s becommentarieert Emily Kirkpatrick (34) op geestige en intelligente wijze hoe beroemdheden zich kleden. Dat doet de Amerikaanse journalist in I <3 Mess (spreek uit: I love mess, ik hou van rotzooi), een wekelijkse nieuwsbrief waarmee ze tijdens de coronapandemie begon. De ster over wie ze het vaakst heeft geschreven is Kim Kardashian, de 41-jarige tv-persoonlijkheid die vijftien jaar geleden met haar familie beroemd werd door de realityserie Keeping Up with the Kardashians en die er in slaagde haar bekendheid (329 miljoen volgers op Instagram) om te zetten in succesvolle ondernemingen als shapewearmerk Skims, cosmeticalijnen, boeken en een game.

Soms krijgt Kirkpatrick, medewerker van het tijdschrift Vanity Fair, het verwijt een superfan van de Kardashians te zijn. Dat is niet zo, zegt ze. „Deze familie is een fenomeen. Nooit eerder bestonden beroemdheden als de Kardashians. Van niets maakten ze een media-imperium, met Kim als spil. Hoe kan het dat een meisje zonder talent voor zingen of acteren, zoals ze zelf zegt, uitgroeide tot ’s werelds beroemdste persoon van het afgelopen decennium? Dat intrigeert me. Ook omdat haar kleedgedrag zoveel navolging krijgt.”

Op verzoek selecteerde Kirkpatrick haar favoriete Kardashian-outfits. De met 2.500 kristallen bewerkte jurk uit 1962 van Marilyn Monroe, die Kardashian in mei droeg op het Met Gala in New York, ontbreekt. In modetermen was dat een flop, zegt Kirkpatrick. „Een museumstuk op zo’n nonchalante manier dragen heeft iets obsceens. Het zegt meer over de maatschappij dan over mode. Kim probeerde zichzelf op één lijn te plaatsen met Monroe, een plek te verwerven in het Amerikaanse pantheon: Coca Cola, McDonald’s, Andy Warhol, Marilyn Monroe. Dat ze met haar beroemde achterwerk die jurk beschadigde, veroorzaakte een schandaal. Ach, álle media-aandacht is goed voor deze familie. Wat moet een Kardashian doen om te worden gecanceld? Misschien een moord plegen, live op Instagram? Controverses waar andere beroemdheden last mee krijgen, glijden van deze familie af.”

Emily Kirkpatrick legt uit hoe Kardashians derde echtgenoot – rapper Kanye West – deuren voor haar opende in de modewereld. Dankzij hem veranderde ze van een realityster in een Vogue-covermodel dat door de beste modeontwerpers ter wereld werd gekleed. Kirkpatrick: „Sinds hun scheiding is haar kleding helaas less fun.”

10 Kim Kardashian (rechts) in een Louis Vuitton-badpak samen met Paris Hilton

(Sydney, 2006)

Emily Kirkpatrick: „Voor mijn generatie was deze foto de kennismaking met Kim. Paris Hilton was op de toppen van haar beroemdheid. Maar wie was in hemelsnaam die vrouw naast haar? Nu zie ik de eerste steen van het fundament van haar huidige beroemdheid. De schaamteloosheid van haar badpak, de matching tas. Ze wist uiteraard dat er paparazzi zouden zijn en wat voor verhalen er in de media zouden komen: Paris Hilton met vriendin met dezelfde Louis Vuitton-tas. Er is iets flashy en obsceens aan deze scène, iets wat heel erg Kim is. Nee, ze is nooit echt de personal assistant van Paris Hilton geweest, zoals toen wel werd geschreven. Dit was voor haar een manier om in de publiciteit te komen.”

9 Bij Madame Tussauds in een jurk van Hervé Léger

(New York, 2010)

„Deze foto is een persoonlijke favoriet. De Kardashians spelen altijd graag een spel met de realiteit. Leuk dus om haar naast een wasfiguur te zien staan dat net een beetje anders is. Ze belichaamt hier hoe veel vrouwen rond 2010 gekleed gingen. In naadloos aansluitende cocktailjurkjes, klassiek sexy, als Playboy-modellen.

„Kim Kardashian was toen al beroemd genoeg voor een wasfiguur bij Madame Tussauds. Drie jaar eerder was Keeping Up with the Kardashians begonnen. Maar ze was nog een beroemdheid uit de B-categorie. Ze datete destijds een American football-speler.”

8 Bij het Met Gala in een Givenchy-jurk van Riccardo Tisci

(New York, 2013)

„Dit is haar eerste Met Gala, daarvoor was ze niet welkom. Ze is hoogzwanger van haar eerste kind en draagt een Givenchy-jurk met bloemenprint en bijpassende handschoenen. Voor haar doen toen een gedurfde outfit, ver uit haar comfortzone. Ze was in 2013 nog geen fashion girl die zich door vooraanstaande ontwerpers liet kleden. Nu oogt deze jurk tamelijk normaal, op rode lopers zie je dit veel. Toen werd ze bespot op sociale media: verkleed als bankstel, Mrs. Doubtfire, walvis. De foto van deze jurk ging direct viraal. Door die reacties besefte ze denk ik de kracht van internet, van de meme-cultuur. Daar trok ze lering uit.”

7 Bij haar vrijgezellenfeest in een Balmain-jurk van Olivier Rousteing

(Parijs, 2014)

„Dit was vlak voor haar huwelijk met Kanye West. Met deze jurk begint de relatie van de Kardashians met Balmain. Die samenwerking heeft veel betekend voor dit Franse modehuis, en voor ontwerper Olivier Rousteing. Dankzij de Kardashians werd hij een belangrijke speler in de mode-industrie. Op zijn 25ste werd Rousteing de jongste hoofdontwerper van een Frans modehuis sinds Yves Saint Laurent. Door zijn jonge leeftijd werd hij onderschat. Of Balmain Kim Kardashian moest betalen voor het dragen van deze jurk weet ik niet. In 2014 was ze nog niet zo beroemd als nu. Een andere ontwerper die al vroeg wat zag in samenwerking met Kim Kardashian is Azzedine Alaïa. Hij gaf haar carte blanche om zijn kleding te dragen.”

6 Bij een gala van het LACMA-museum in een Givenchy-outfit van Riccardo Tisci

(Los Angeles, 2015)

„Ze is hier hoogzwanger van Saint, haar tweede kind. Ik veronderstel dat Riccardo Tisci destijds met dit idee is gekomen. Hij werkte nauw samen met Kanye West.

„Andere zwangere beroemdheden, zoals zangeres Rihanna, namen later een voorbeeld aan deze outfit. Ze kozen er ook voor om hun dikke buik niet te verbergen en zich sexy te kleden. De boodschap van Kim: al ben ik moeder, ik ben nog steeds een seksicoon. Op social media ontlokte het uiteraard weer veel kritiek. Let ook op het diamanten collier; weer een multi-million-dollar-momentje waar de Kardashians zo dol op zijn.”

5 Bij een modeshow van Yeezy, in kleding van YEEZY

(Parijs, 2015)

„Yeezy is het modemerk van Kanye West, toen haar echtgenoot. Haar kleding komt uit zijn eerste collectie. Nee, Kim liep in Parijs niet op de catwalk mee bij die show. Ze zat op de eerste rij, uiteraard naast Anna Wintour [de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue].

„In Yeezy ziet ze er cool uit, dressed down. Dit was het begin van een periode waarin ze zich stijlvoller en eleganter begon te kleden. Iets meer casual ook. Het is voor mij evident dat Kanye verantwoordelijk was voor deze nieuwe look.”

4 Bij de Hollywood Beauty Awards in een jurk van Thierry Mugler

(Los Angeles, 2019)

„Een sekstape, een parfumfles gemodelleerd naar haar naakte lichaam, talloze naaktfoto’s. En toch weet Kim Kardashian steeds nieuwe manieren te bedenken om met haar lijf te shockeren.

„Samen met rapper Cardi B heeft ze veel betekend voor de bekendheid in de VS van de Franse ontwerper Thierry Mugler. Beide vrouwen gingen door zijn archief en kozen voor de meer aanstootgevende stukken. Het lijkt wel of deze jurk speciaal voor haar gemaakt is. Maar schijn bedriegt: het is een vintage creatie uit 1997. Mugler was zijn tijd ver vooruit: zo provocatief, zo sexy. Denk je eens in hoe deze jurk in 1997 werd ontvangen. Echt een geniale ontwerper.”

3 Bij het Met Gala in een jurk van Thierry Mugler

(New York, 2019)

„Het thema voor het Met Gala 2019 was camp. Kim droeg een wet look-jurk van latex met nep waterdruppels en natte haren, met afstand de meest geslaagde creatie van het bal. Mugler was eigenlijk al met pensioen toen hij deze tekenfilmjurk ontwierp. Een ongelooflijke en technisch complexe creatie: het lijkt alsof ze zo uit de oceaan is gestapt. Na afloop ging het veel over het korset waardoor ze niet kon gaan zitten.

„Kim heeft een archief voor haar kleding. In een tv-programma was laatst te zien hoe maniakaal geordend dat is. Als ze een jaar of zestig is komt er vast een Kim Kardashian Museum.”

2 Een selfie met censuurbalken

(Parijs, 2016)

„Deze selfie heeft de populaire cultuur veranderd. Vooral door het schandaal dat Kardashian veroorzaakte. De reacties waren zo hard en gemeen. En waarom? Dit is een foto van een vrouw die haar eerste bekendheid kreeg door een sekstape, die eerder naaktfoto’s verspreidde, die van haar lichaam haar bedrijf heeft gemaakt. Die censuurbalken zijn een slimme twist, een knipoog naar foto’s die pornosterren soms maken. Kim Kardashian controleert haar imago op zo’n slimme manier. Ze publiceerde een fotoboek met een XXX-gedeelte met naaktfoto’s. Het is onmogelijk om haar zwart te maken. Ze zal elke negatieve publiciteit omarmen en in haar voordeel gebruiken. Ze is onbeschaamd.”

1 Bij het Met Gala in een Balenciaga-outfit van Demna

(New York, 2021)

Foto Theo Wargo/Getty Images



„Toen ik dit zag was ik stomverbaasd. Wat een veelbetekenende creatie. Denk ik dat Kim Kardashian dit gelaagde modeconcept zelf volledig begrijpt? Niet per se. Maar iemand om haar heen doet dat wel. En zeker Demna, de ontwerper. Deze schaduw-outfit gaat over Amerika, over beroemdheid, over de pandemie, en over Kim Kardashian zelf. De publiekelijk meest blootgestelde vrouw ter wereld van top tot teen in het zwart hullen en zo tot een silhouet maken, het is een geniaal commentaar. Kims afwezigheid is aanwezig; iedereen besefte meteen wie onder die zwarte stof zit. Dat is macht, dat is echte beroemdheid.

„Je kunt het niet te vaak zeggen, maar dit was echt een belangrijk moment in de modegeschiedenis. Stof voor een roman. En invloedrijk ook: hierna zagen we miljoenen vrouwen in zwarte catsuits.”

Foto’s Getty Images, ANP