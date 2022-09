België verlengt noodmaatregelen om energierekening betaalbaar te houden

België heeft woensdagavond na een zogenoemd Overlegcomité tussen de diverse regeringen maatregelen afgekondigd die er de komende weken en maanden voor moeten zorgen dat de energierekening voor bedrijven en gezinnen enigszins betaalbaar blijft. Nu de inflatie in België is opgelopen tot bijna 10 procent op jaarbasis en nieuwe energiecontracten in sommige gevallen maandelijks hoger uitvallen dan de hypotheeklasten, komen steeds meer mensen in de financiële problemen.

Premier Alexander De Croo (Open-VLD) zei een week geleden al dat zijn land vanwege de energiecrisis „vijf tot tien moeilijke winters” tegemoet gaat. Op die alarmerende woorden volgde woensdag een pakket noodmaatregelen waarmee België een voorschot neemt op een eventuele blokkering van de gasprijzen op Europees niveau.

Zo wordt het lagere energietarief (‘sociaal tarief’) dat in België tijdens de coronacrisis beschikbaar werd gemaakt voor alle mensen die uitkeringen of andere financiële tegemoetkomingen krijgen – in de praktijk iedereen die minder verdient dan 23.680 euro per jaar – verlengd tot en met maart volgend jaar, tot na de winter. Ook de verlaging van de btw op elektriciteit en gas, een tijdelijke maatregel die in april werd ingevoerd, blijft tot dan van kracht. Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zoekt de regering uit of dat lage tarief definitief kan worden gemaakt. Ook de 17,5 cent korting per liter aan de pomp blijft gelden.

Torenhoge energierekening

Belgen in nood zullen ook op andere terreinen bijgestaan worden. De Croo zei woensdag tijdens een persconferentie in Brussel dat de Belgische bankensector een aanbod heeft gedaan om mensen die door de torenhoge energierekening hun hypotheek niet meer kunnen betalen, uitstel van betaling te geven, een maatregel die ook gold tijdens de coronacrisis. Ook zouden de banken voornemens zijn gemakkelijker leningen te gaan geven aan mensen die hun huis willen laten isoleren of willen investeren in zonnepanelen. Over concrete voorstellen wordt de komende dagen verder onderhandeld.

De Belgische regeringen op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau gaan ook kijken hoe ze zelf energie kunnen besparen, door straatverlichting eerder te doven en door de verlichting van monumenten en overheidsgebouwen tussen zeven uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends uit te zetten. De verwarming gaat er niet warmer dan 19 graden en de airco koelt af tot maximaal 27 graden. Hetzelfde zal worden gevraagd van het bedrijfsleven.

Omdat de energieprijzen ook in België aan de markt worden overgelaten, zijn er momenteel bedrijven die enorme winsten maken. De Croo zegde woensdag toe te gaan kijken of die overwinsten zwaarder belast kunnen gaan worden. Zo’n taks geldt nu al voor de nucleaire sector in België en die levert de overheid 800 miljoen euro op jaarbasis op. Dat geld is volgens De Croo bedoeld om de (lagere) middenklasse – bijvoorbeeld mensen die net niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief – door de energiecrisis te loodsen. Maar, benadrukte hij, „dit zijn geen mirakeloplossingen. Alleen Europa kan het bloeden stoppen. Ik zal me elke dag inzetten om alle 27 lidstaten daarvan te overtuigen.”