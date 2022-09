Advocaat Natacha Harlequin draagt voor haar werk altijd hakken: ‘Je staat meteen goed’

Deze foto is gemaakt in Hilversum, tussen twee opnames van Shownieuws – waar advocaat Natacha Harlequin als vaste crime expert regelmatig aanschuift – door. Al haar lievelingsschoenen zijn meegekomen: een hele rij hakken van het Nederlandse merk Feraggio, keurig individueel verpakt in stofzakken.

Ze leerde de schoenen van Feraggio kennen door de stylist met wie ze sinds zomer 2020 voor tv-optredens samenwerkt. „Ik droeg ze tijdens opnames en heb daarna meteen zelf een paar gekocht. Het model met de hoge, dunne hak vind ik heel mooi en de pasvorm is perfect voor mijn smalle voeten. En als ik iets goed vind, dan ben ik heel trouw.” Ze schrijft ook al negentien jaar met dezelfde dunne pennen van Cross op dezelfde gele blokken papier.

Twee jaar later staat de teller op twaalf paar Feraggio’s: vijf paar zwarte („suède, gewoon leer, lak, glinster en een open model”) plus zeven paar gekleurde, waaronder haar favoriete paar van bordeauxrood velours. Allemaal met hakken van tien centimeter. Lagere hakken draagt ze nooit. „Dat is al zo sinds ik begon als advocaat. Ik heb nog nooit gepleit op platte schoenen, want ik voel me op mijn best op hakken. Je staat meteen goed: rug recht, schouders naar achter, borst vooruit. Een let’s go!-houding.”

Een paar jaar geleden moest Harlequin vanwege een scheurtje in haar achillespees een tijdje platte schoenen dragen. „Die moest ik toen speciaal kopen. Ik heb met de arts onderhandeld en mocht uiteindelijk toch hakken van vier centimeter dragen. Het laagste waarop ik ooit gepleit heb.”

Ik word gewoon heel gelukkig van deze schoenen. Triest toch? Maar het is echt zo

Haar toga heeft ze speciaal voor haar hakkencollectie langer laten maken. „Ik heb hem van mijn ouders gekregen in 2002, toen ik net begon als advocaat.” In de hals staat haar naam met goudkleurig draad geborduurd. In de rechtermouw is een stukje stof van het lievelingspak van haar moeder verwerkt. „Mijn ouders zijn inmiddels overleden en zo is mijn moeder toch altijd bij me.”

Sinds kort heeft ze wel altijd een paar slippers of gympen in haar tas, voor als ze een lang stuk moet lopen. „Niet omdat ik niet op hakken kan lopen – ik kan er zelfs prima op rennen – maar op de Nederlandse straten raken schoenen snel beschadigd en dat vind ik zonde.”

Is haar collectie compleet? „Nee, nee! Ik zat gisteren alweer te kwijlen toen ik naar de webshop keek. Ze hebben nu ook ornamenten die je op de schoenen kunt klikken. Pompons bijvoorbeeld, die ga ik bestellen. Ik word gewoon heel gelukkig van deze schoenen. Triest toch? Maar het is echt zo.”