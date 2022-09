De do’s en don’ts van verkoopplatform Vinted

Waarom Vinted?

Nergens zijn designerkleren zó goedkoop als op tweedehandskledingapp Vinted. In deze zee van H&M-broeken met een vraagprijs van 3 euro, kosten Maison Margiela-laarzen pakweg 90 euro. Voor verkopers zijn die lage prijzen minder aantrekkelijk, daar staat tegenover dat de er meer dan 65 miljoen gebruikers zijn, dus de kans een koper te vinden is groot.

Tips voor kopers

Het Litouwse Vinted heeft een monsterlijk groot, volstrekt onoverzichtelijk aanbod, zoeken is dus de grootste uitdaging. Wie een zoekterm als „zwarte jurk, maat 38” kiest, moet duizenden resultaten doorploegen van wel erg uiteenlopend kaliber. De enige manier om je een weg te banen is door te zoeken op merknaam. Je kunt je favoriete zoektermen opslaan (bijvoorbeeld: Jil Sander + schoenen + maat 40). Ververs de resultaten liefst elke dag, want parels zijn snel weg.

Tips voor verkopers

De veelgehoorde klacht dat je voor een afgiftepunt van verzenddiensten als Mondial Relay soms stad en land moet affietsen is snel omzeild: als verkoper kun je aanvinken met welke van zes diensten je wil werken. Op Vinted is de communicatie horkerig. Je gaat geheid het bericht „aanfoto?????” krijgen als je geen foto van jezelf in het kledingstuk dat je wil verkopen plaatst, dus maak die foto maar meteen.

Valkuilen

In tegenstelling tot het in designerkleding gespecialiseerde Vestiaire Collective heeft Vinted géén service die de authenticiteit van spullen checkt. Een T-shirt met een Balenciaga-logo komt in de meeste gevallen van Ali Express, maar op een handgeborduurde Dries Van Noten-bloes die er ook op close-upfoto’s (vraag daarnaar!) schitterend uitziet, kun je best gokken. Zoek op nichemerken, die worden sowieso minder nagemaakt. Hele hippe spullen - Prada-plateauzolen, Bottega Veneta-tassen - die voor een prikkie worden aangeboden, zijn áltijd nep. Oplichters herken je aan namen als ,,xhsgejwjeg” en de nul reviews.