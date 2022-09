Een vader komt aan de balie van de bibliotheek om een boek voor zijn achtjarige zoon te lenen. Het gaat om een jeugdboek uit de zeer populaire serie ‘Dogman’. Met titels als De woef van de wildernis en Misdaad en blaf zijn de stripachtige verhalen een enorm succes. Op mijn vraag of zijn zoon graag leest, geeft de vader een beetje teleurgesteld antwoord dat het nog wat tegen valt. Dus ik zeg dat de Dogman-boeken zeker zullen gaan helpen om de leeshonger aan te wakkeren. „Ja”, zegt de vader, „dit jaar Dogman, volgend jaar Tolstoj.”

