Wereldleiders reageren op overlijden Gorbatsjov: ‘een unieke staatsman’

Verschillende wereldleiders hebben gereageerd op de dood van de voormalig president van de Sovjet-Unie Michail Gorbatsjov, die dinsdag op 91-jarige leeftijd overleed. Zo schrijft premier Mark Rutte op Twitter dat de wereld „een moedig hervormer met immense invloed op de geschiedenis” verliest. „Als wegbereider van het einde van zowel de Koude Oorlog als de wapenwedloop kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Mijn gedachten zijn bij zijn nabestaanden”, schrijft Rutte.

De Amerikaanse president Joe Biden blikt in een lange verklaring terug op het nalatenschap van Gorbatsjov, die „een man met een opmerkelijke visie” genoemd wordt. „Dit waren de daden van een zeldzame leider - iemand met de verbeeldingskracht om te zien dat een andere toekomst mogelijk was en de moed om zijn hele carrière op het spel te zetten om die te verwezenlijken. Het resultaat was een veiliger wereld en meer vrijheid voor miljoenen mensen”, aldus Biden.

President van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemt Gorbatsjov „een betrouwbare en gerespecteerde leider” in een verklaring op Twitter. „Hij speelde een cruciale rol bij het beëindigen van de Koude Oorlog en het neerhalen van het IJzeren Gordijn. Hij opende de weg voor een vrij Europa. Deze erfenis zullen wij niet vergeten.”

Poetin betuigt ‘diepste medeleven’

Volgens VN-chef António Guterres was Gorbatsjov „een uniek staatsman die de loop van de geschiedenis heeft veranderd.” De Franse president Emmanuel Macron zegt grotendeels hetzelfde over de Russische oud-president. „Zijn inzet voor vrede in Europa veranderde onze gemeenschappelijke geschiedenis”, schrijft Macron op Twitter.

De Britse premier Boris Johnson verbindt de dood van Gorbatsjov aan de oorlog van Oekraïne. „Ik heb altijd bewondering gehad voor de moed en integriteit die hij aan de dag legde om de Koude Oorlog tot een vreedzaam einde te brengen”, aldus Johnson. „In een tijd van Poetin’s agressie in Oekraïne, blijft zijn onvermoeibare inzet voor het openstellen van de Sovjet-samenleving een voorbeeld voor ons allen.”

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft gereageerd op de dood van Gorbatsjov, meldt het Russische persbureau TASS. „Vladimir Poetin betuigt zijn diepste medeleven met het overlijden van Michail Gorbatsjov. In de ochtend zal hij een telegram met condoleances sturen naar de nabestaanden en vrienden”, zegt zijn woordvoerder Dmitri Peskov.