Ex-topambtenaar spreekt van ‘bikkelen’ in ‘verstandshuwelijk’ tussen oliemaatschappijen en Staat

Het behartigen van de belangen van de Staat bij de gaswinning stond voor hem altijd voorop. Maar de veiligheid in Groningen was niet zijn verantwoordelijkheid. Die publieke taak was belegd bij het Staatstoezicht op de mijnen. Dat zei Stan Dessens, jarenlang een belangrijke speler in het zogenoemde ‘gasgebouw’ waarin de oliemaatschappijen en de Staat samenwerken bij de gaswinning in Groningen.

Dessens was woensdag in Den Haag opgeroepen voor een vier uur durend verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt. Hij schoof in twee periodes aan bij de zogenoemde Maatschap Groningen, het gremium van de ‘olies’ en de Staat waarin de belangrijkste besluiten over de gaswinning werden genomen.

In de periode tussen 1988 en 1999 zat hij er als toehorend topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, tussen 2006 en 2017 als vertegenwoordiger van staatsbedrijf EBN. Toen zat hij de vergaderingen van de Maatschap voor. Tegelijk was hij ook nog commissaris bij GasTerra, het bedrijf dat het Groningse gas moest verkopen.

‘Verstandshuwelijk’

De Maatschap was geen „klef clubje” waarvan de leden zaten te „konkelefoezen” over de gaswinning, zei Dessens. „Integendeel, het was soms bikkelen.” Want het was een „verstandshuwelijk” tussen de oliemaatschappijen en de Staat, maar ze wisten dat ze er altijd samen uit moesten komen.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) pleitte in november 2012 voor een forse beperking van de gasproductie, maar zowel de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), die het gas produceerde, als staatsbedrijf EBN keerde zich daar tegen. „Ik vond dat het allemaal wel heel erg snel ging”, zei Dessens. Hij pleitte voor een „uitermate zorgvuldig proces” omdat er „hele grote belangen in het spel waren”. Dat waren zowel internationale belangen – GasTerra was een „cruciale speler op de Europese gasmarkt” en had voor vele miljarden aan exportcontracten gesloten – als binnenlandse belangen: het gas was ook nodig voor de „voorzieningszekerheid” van Nederland.

‘Subjectieve veiligheidsgevoel’ van de Groningers

Nadat het SodM-rapport uiteindelijk naar buiten kwam, kondigde Kamp een grootschalig onderzoeksprogramma naar de gevaren van de gaswinning aan, maar hij beperkte de productie niet. Dessens was het daarmee eens. Hij ging er, net als de NAM en de oliebedrijven, van uit dat er in komende jaren weliswaar meer aardbevingen zouden komen, maar dat de schade beperkt zou blijven.

Spijt heeft hij vooral dat hij zich „onvoldoende rekenschap gegeven” heeft van het „subjectieve veiligheidsgevoel” van de Groningers. „In Groningen is een gevoel van onveiligheid ontstaan, een gevoel van zorg over huis en haard, en daarvan zeg ik nu: dat heeft mij onvoldoende in die tijd beziggehouden.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Voormalig NAM-directeur: ‘Draagvlak houden voor gaswinning stond na beving Huizinge voorop’