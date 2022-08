Voormalig NAM-directeur: ‘Draagvlak houden voor gaswinning stond na beving Huizinge voorop’

Bart van de Leemput vindt dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), waar hij in de periode 2009-2014 directeur van was, onder zijn leiding voldoende gedaan heeft om haar zorgplicht voor de Groningers na te komen. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzoekt, woensdag in Den Haag.

De oud-directeur schetste hoe zijn medewerkers na de zware beving in Huizinge, in 2012, „de handen uit de mouwen staken” met het versterken van woningen. Ook hijzelf ging op pad om met inwoners te spreken. De NAM stelde naar zijn zeggen alles in het werk om gevaarlijke situaties, zoals loszittende schoorstenen, aan te pakken. Ook zette de NAM meer mankracht in voor de schadeafhandeling.

Voor Van de Leemput was bij dit alles vooral belangrijk dat de NAM „draagvlak” hield om gas te blijven produceren, anders kwam de „leveringszekerheid” in gevaar en zouden Nederlanders in de winter in de kou komen te zitten. Terugkijkend zei hij: „Wij dachten een algemeen belang te dienen.”

‘Verkeerde analyse’

Wat volgens Van de Leemput niet zijn taak was, was de besluitvorming over de hoeveelheid gas die er werd gewonnen. Dat besluit lag bij de minister van Economische Zaken –in die tijd Henk Kamp (VVD)– zei de voormalige NAM-directeur verschillende keren nadrukkelijk tegen de Tweede Kamerleden die het verhoor afnamen. Daar kwam bij dat de NAM er zelfs na de aardbeving in Huizinge, die een kracht had van 3,6, van uitging dat het veiligheidsrisico van de gaswinning beperkt was. Nog steeds werd er van uitgegaan dat de bevingen niet zwaarder zouden worden dan 3,9. „Dat hebben we verkeerd geanalyseerd”, zegt hij achteraf.

De eerste die zei dat de bevingen zwaarder konden worden, was het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). „Daar ben ik behoorlijk van geschrokken”, zei Van de Leemput. Hij haalde er toen andere deskundigen bij, van het KNMI maar ook van aandeelhouders Shell en Esso, om onderzoek te doen. Uit dat onderzoek bleek dat de toezichthouder gelijk had.

SodM adviseerde de minister om de gaswinning te verlagen naar 12 miljard kuub, maar de NAM was het daar niet mee eens en adviseerde de minister om de productie niet te verlagen. De NAM stelde zich op het standpunt dat dit de aardbevingen niet zou stoppen, en ze zouden ook niet minder zwaar worden. Ze zouden wel minder snel achter elkaar komen. Van de Leemput vond dat schijnveiligheid. Uit de reacties van de Tweede Kamerleden in de enquêtezaal bleek dat zij het daar niet mee eens waren. „U had daar toch tijd mee kunnen kopen?” zei een van hen. „Tijd voor versterking, voorlichting, onderzoek.”

