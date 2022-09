Campagne Nederland Vleesland moet vleeseters een beter gevoel geven

‘Nederland Vleesland, waar smaken verschillen.’ Met deze slogan begint de vleessector donderdag een campagne om vlees uit het verdomhoekje te halen.

Via de website nederlandvleesland.nl wil de sector consumenten van informatie voorzien over duurzaamheid en gezondheid. „We willen het gesprek over vlees depolariseren en consumenten de bevestiging geven dat ze niet aan de verkeerde kant staan als ze vlees eten”, zegt Dé van de Riet, woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

De consumptie van vlees is al een aantal jaar min of meer stabiel. Wel zien veehouders, slachters en slagers de „weerstand” tegen vlees toenemen, zegt Van de Riet. „Niet alleen sociale media verspreiden desinformatie, ook overheden en maatschappelijke organisaties zorgen voor misverstanden. In de Haagse bubbel wordt te vaak en te ongenuanceerd gezegd dat vleesproductie niet duurzaam en slecht voor dieren is. Incidenten worden sterk uitvergroot.”

Boeren, slachters, slagers en logistieke bedrijven doen hun best voor een mooi product met een hoge voedingswaarde, zegt Van de Riet. „Wij willen laten zien dat Nederland juist een hoog niveau van duurzaamheid heeft.”

Doorn in het oog van vleessector is ook „dat het bon ton is om te zeggen dat vlees ongezond is”

Doorn in het oog van de vleessector is ook „dat het bon ton is om te zeggen dat vlees ongezond is”, zegt Van de Riet, waarbij hij ook naar overheidsinstanties wijst. Zo schrijft het Voedingscentrum als publieksvoorlichter dat het eten van te veel vlees gepaard gaat met gezondheidsrisico’s. „We bestrijden niet wat de Gezondheidsraad heeft onderzocht, maar de vertaalslag door het Voedingscentrum is niet waardevrij: voedingsadviezen gaan vaak hand in hand met klimaatstandpunten.”

De vleescampagne is volgens Van de Riet niet ingegeven door de stikstofcrisis en discussies over de omvang van de veestapel. „Maar die zorgen wel voor extra frustratie over het gebrek aan waardering voor de innovatiekracht van de sector.”

Doel is volgens hem ook niet de vleesverkoop te stimuleren. „De bemoeienis met het eetgedrag van mensen zorgt eerder voor een tegenbeweging. Hoe harder je roept hoe slecht het is, hoe groter het verzet. ‘Ik ga lekker onbeperkt spareribs eten’, is dan de reactie.”

Vegetariër buiten schot

De vleessector wil niet proberen om vegetariërs, zo’n 5 procent van de Nederlanders, aan de varkenshaas of kalfsschnitzel te krijgen met de campagne die mede door de varkens- en kalverhouderij wordt betaald. „We richten ons op de grote middengroep die twijfelt. We willen laten zien dat vlees bij Nederland hoort.” De tekst ‘smaken verschillen’ is bewust gekozen. „Smaken én meningen verschillen. Laten we elkaar niet zo de maat nemen.”

Consumptie-onderzoeker Hans Dagevos (Wageningen Economic Research) ziet in de campagne een gelijkenis met Agrifacts, een stichting die met eigen informatie het beeld van „de boer als dader van rampspoed” wil weerleggen. „De sector praat terug met het zogenaamde ‘eerlijke verhaal’.” Volgens Dagevos moet dan ook „eerlijk” verteld worden dat de wetenschap het erover eens is dat „Nederlanders te veel vlees eten voor mens, dier en planeet”. Gemiddeld eten ze bijna 100 gram vlees per dag, de Gezondheidsraad adviseert maximaal 70 gram.

De Nederlandse vleessector heeft een omzet van circa 10,4 miljard euro per jaar. Rond de 9 miljard wordt verdiend met export. „Dus het klopt dat Nederland een vleesland is”, zegt Dagevos.

De campagne Nederland Vleesland begint een dag nadat Wakker Dier heeft laten zien dat de overheid niet altijd uitgesproken anti-vlees is of was. De vorige minister van Landbouw, Carola Schouten (ChristenUnie), hield de aanbeveling ‘minder vlees’ uit een overheidscampagne, zo valt te lezen in documenten die de dierenwelzijnsorganisatie opvroeg bij het ministerie. Ambtenaren zeiden in de correspondentie te „blokkeren alles wat maar gaat over vlees, naar wens van de minister”.

Schouten ontkent een veto te hebben uitgesproken. Wel vond ze ‘eet minder vlees’ te negatief. Zij wilde een positieve boodschap om burgers te stimuleren een bijdrage aan een beter klimaat te leveren, zoals: eet vaker plantaardig. Haar opvolger Henk Staghouwer (ChristenUnie) onderzoekt nu de mogelijkheid van een heffing op vlees.