SCP: ‘Vertrouwen in politiek is gepolitiseerd’

De helft van de Nederlanders heeft nog vertrouwen in het kabinet, de Tweede Kamer mag het doen met 1 procent meer. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat donderdag wordt gepubliceerd. Het ‘Continu Onderzoek Burgerperspectieven’ is een studie naar de stemming in het land, waarin het planbureau antwoord zoekt op de vraag hoe inwoners van Nederland vinden dat het met Nederland gaat. Niet bepaald goed, zo blijkt. Bijna de helft, 49 procent, vindt zelfs dat het de verkeerde kant opgaat. En maar 19 procent neemt een tegenovergestelde positie in, en vindt dus dat het wel de goede kant op gaat.

Nu maakt het vertrouwen dat Nederlanders in de politiek hebben wel vaker golfbewegingen, legt politicoloog en SCP-onderzoeker Josje den Ridder uit. Er zijn uitschieters, zoals in de coronacrisis, waarin het vertrouwen piekt tot uitzonderlijke hoogte. Er zijn momenten waarin het wat voortkabbelt. En er zijn periodes waarin het vertrouwen wegzakt, zoals uit de laatste meting blijkt. Den Ridder: „In de vijftien jaar dat we dit onderzoek doen, kwam het twee keer voor dat het vertrouwen zo laag was als in dit onderzoek: toen het kabinet in de financiële crisis moest bezuinigen en bij de vluchtelingencrisis in 2015.”

Oekraïne en boerenprotesten

Het SCP voerde het onderzoek uit tussen november vorig jaar en februari dit jaar. Dus nog voordat in hele delen van Nederland de vlag ondersteboven wapperde. Nog voor Artsen zonder Grenzen in Ter Apel basiszorg ging verlenen aan asielzoekers die nachten buiten moesten slapen en voordat het kabinet overging tot het dwingen van gemeenten om mensen op te vangen. En grotendeels voordat Rusland Oekraïne binnenviel, en de bedragen op kassabonnetjes en energiefacturen snel opliepen. Volgens Den Ridder veranderen die ontwikkelingen niet veel aan de actualiteitswaarde van haar onderzoek. „De voorbeelden veranderen, maar we zien dat de onderliggende motieven van mensen behoorlijk stabiel zijn. Vaak zorgt een economische opleving voor een positiever gemoed, die opleving is er nu niet. Er is geen enkele reden aan te nemen dat het vertrouwen op korte termijn zal stijgen.”

Andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot meer vertrouwen, zijn Tweede Kamerverkiezingen of de vorming van een nieuw kabinet. Maar na de verkiezingen van vorig jaar en na de start van het kabinet-Rutte IV is groei van vertrouwen uitgebleven. Dat heeft enerzijds te maken met de samenstelling van het kabinet, met dezelfde partijen en voor een deel ook dezelfde bewindspersonen als in het kabinet-Rutte III. Maar er is nog een reden. „Wat volgens politicologische literatuur bij kan dragen aan een structureel laag vertrouwen is als incidenten schandalen worden en breder het beeld bepalen van hoe het gaat. Dat geldt voor de Toeslagenaffaire en de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Hoe langer het duurt, hoe meer de politieke onmacht blijkt en hoe meer mensen dat wijten aan het functioneren van de politiek.”

Gepolitiseerd vertrouwen

Daarbij ziet Den Ridder nog iets nieuws: „Het vertrouwen in de politiek is gepolitiseerd.” Onder aanhangers van coalitiepartijen heeft ongeveer 80 procent vertrouwen in de politiek, van aanhangers van de rechtse oppositie is dat nog geen 20 procent. En waren kiezers van oppositiepartijen aanvankelijk nog bereid een nieuw kabinet een kans te geven, nu zijn er, zegt Den Ridder, groepen „die richting structureel wantrouwen gaan”.

Overigens is er wel iets dat Nederlanders van alle politieke partijen weet te verenigen: hun onvrede over de politiek. Een groot deel (47 procent) vindt dat de politiek niet functioneert en het land de verkeerde kant op stuurt. Dat is terug te leiden tot de lange formatieduur van vorig jaar, die alle records brak. Het riep bij mensen het gevoel op, zegt Den Ridder, dat politici vooral met elkaar bezig waren. „Dat heeft mensen bezorgd gemaakt over de wil en het vermogen van de politiek om problemen op te lossen. Want als je bijna een jaar gaat vergaderen over het vormen van een kabinet, in hoeverre wíl je dan problemen oplossen? De aardbevingen in Groningen, de afhandeling van de Toeslagenaffaire en nu de gesprekken over stikstof roepen ook de vraag op: kúnnen politici deze uitdagingen nog oplossen?” Behalve de politiek, maken Nederlanders zich ook de meesten zorgen over de gezondheidszorg, met name corona, de manier van samenleven, groeiende inkomensverschillen en de woningmarkt.

Lees ook: Naar SCP-voorzitter werd niet altijd geluisterd

Den Ridder: „Wat ik begin te proeven is dat mensen twijfelen: is alles in Nederland wel zo goed geregeld als we denken?” Dat begon al in de coronaperiode. Aanvankelijk merkte Den Ridder een chauvinistische houding in focusgroepen, bijvoorbeeld toen de ‘intelligente lockdown’ werd aangekondigd door het kabinet. Die legde de verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen vooral bij de samenleving. Die houding veranderde toen Nederland achterbleef met vaccineren. „En de twijfel breidt zich uit: de gevolgen van de gaswinning in Groningen en de Toeslagen-affaire zijn ook voorbeelden. Blijkbaar, zo wordt gedacht, helpt de overheid je niet als je in de penarie zit.” Het SCP signaleert dit jaar dat „voor een groeiende minderheid de problemen in de politiek aanleiding zijn voor een gevoel van wantrouwen jegens het politieke systeem als zodanig.”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven