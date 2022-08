Vertrekkend Kamerlid Daan de Neef: ‘De VVD is simpelweg mijn partij niet meer’

Tweede Kamerlid Daan de Neef (VVD), de vroegere speechschrijver en adviseur van Mark Rutte, vertrekt uit de Tweede Kamer. In een verklaring noemt hij de manier waarop de VVD de crisis in de asielopvang aanpakt „ijskoud”. Hij zegt ook zijn VVD-lidmaatschap op.

De Neef (44) kwam pas vorig jaar in de Tweede Kamer. Hij zegt in zijn verklaring dat hij in de VVD al eerder had laten weten grote moeite te hebben met de opvattingen over asiel en migratie, net als de partij-opvattingen over de bio-industrie en dierenwelzijn. De Neef is veganist.

Hij is ook fan van death-, black- en doommetal en in Den Haag werd hij gezien als een atypische liberaal. Daar leek hij zelf wel tevreden over te zijn – VVD’ers, vond hij, pasten lang niet altijd in de vooroordelen over hun partij.

Nu schrijft hij dat de VVD „simpelweg” zijn partij niet meer is. Bij de ellende die zich afspeelde in Ter Apel – hij noemt de baby die overleed en de zorg die nodig was van Artsen zonder Grenzen – had hij gerekend op „medemenselijkheid”. „Maar die compassie bleef uit.” In Driebergen kwamen VVD’ers dinsdagavond bij elkaar voor een discussieavond over asiel. Daar klonken juist harde woorden van leden uit het hele land omdat ze de VVD-aanpak niet streng genoeg vinden. Een VVD-lid dat de anderen opriep „rechtvaardiger” te zijn en misschien zelf vluchtelingen op te nemen in huis, werd weggehoond.

Gitarencoalitie

In de Tweede Kamer voerde Daan de Neef het woord over jongeren en jeugdzorg. Hij vormde een hechte vriendengroep met Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP). Ze noemden zichzelf ‘de gitarencoalitie’ en gingen samen naar concerten.

De VVD drong de afgelopen weken in de coalitie aan op strengere maatregelen om de komst van vluchtelingen te beperken. In Driebergen zei Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans dinsdag dat een asielstop wat hem betreft nog steeds een optie is. Rutte IV besloot vorige week dat gezinshereniging van erkende vluchtelingen moeilijker wordt gemaakt.

