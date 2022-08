Verdachte dodelijke schietpartij Indianapolis aangehouden

De politie in de Amerikaanse stad Indianapolis heeft een verdachte aangehouden in verband met de schietpartij waar zaterdag een Nederlandse commando bij om het leven kwam. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een 22-jarige man die verdacht wordt van moord. Hij blijft voorlopig in hechtenis.

De schietpartij vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Drie Nederlandse militairen, die vlakbij Indianapolis op training waren, hadden vrij en bezochten de stad. Zij zouden volgens lokale media ruzie hebben gehad in een bar en vervolgens naar hun hotel zijn gelopen. Daar werden ze beschoten. De inmiddels overleden commando werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zijn collega’s raakten lichtgewond.

Kajsa Ollongren, (Defensie, D66) noemde de schietpartij „zeer verontrusted”, volgens persbureau AP. „We doen veel trainingen van onze militairen in de Verenigde Staten, en we verwachten echt niet dat dit gebeurt”, zei Ollongren. Haar Amerikaanse evenknie Lloyd Austin zou inmiddels contact met haar hebben opgenomen. Volgens Ollongren is er daarnaast „goed contact” tussen de Nederlandse marechaussee en de politie in de Amerikaanse stad.

Volgens de lokale politie hebben verschillende getuigen zich na de schietpartij gemeld met onder meer videomateriaal, waardoor de verdachte maandag aangehouden kon worden. De politie zegt later met aanvullende informatie over de arrestatie te komen.