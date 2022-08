Het resultaat van de koopkracht-onderhandelingen: veel geld, maar nog even geduld

Er was een lange laatste onderhandeling van veertien uur voor nodig. Pas om vijf uur op de vroege woensdagochtend waren coalitiepartijen en kabinet eruit hoe ze de uitzonderlijk grote koopkrachtdaling van Nederlanders willen verzachten. Het resultaat: veel geld, maar nog even geduld.

Dit jaar is er niets meer mogelijk, is de nare boodschap. Het geld uit het nieuwe pakket gaat pas in 2023 rollen. Maar daar tegenover staat een groot aantal maatregelen dat ook ver voorbij het komende jaar zal doorwerken, nadat de huidige koopkrachtcrisis hopelijk is geweken. Dit blijkt uit gesprekken met bronnen rond de coalitie en het kabinet.

Turbo op minimumloon

Zo gaat het minimumloon begin volgend jaar in één klap fors omhoog, met 10 procent. Het kabinet had zich al in het coalitieakkoord voorgenomen dat te verhogen, maar zet er nu de turbo op. Het minimumloon gaat daardoor sneller én verder omhoog. Dat moet niet alleen werkende mensen helpen, maar ook gepensioneerden en mensen met een uitkering. Want met het minimumloon gaan ook de uitkeringen omhoog die eraan zijn gekoppeld, zoals staatspensioen AOW en de bijstand.

Om ook het inkomen van mensen boven het minimum te stutten, wordt het eerste tarief van de inkomstenbelasting verlaagd. Werkenden houden vanaf komend jaar meer van hun salaris over doordat speciaal voor hen een belastingkorting stijgt, de arbeidskorting. Met hoeveel precies wordt pas duidelijk op Prinsjesdag.

De huurtoeslag wordt blijvend hoger, net als het kindgebonden budget voor gezinnen met drie kinderen of meer. Dat moet voorkomen dat volgend jaar bijna een op de tien kinderen in armoede opgroeit, zoals het CPB twee weken geleden voorspelde.

Tijdelijk dempen

En dan zijn er nog de tijdelijke maatregelen om de koopkrachtklap te dempen. De accijnzen op brandstof worden nog langer verlaagd, tot halverwege volgend jaar. Er komt opnieuw een korting op de energiebelasting en ook de energietoeslag van rond de 1.300 euro voor kwetsbare huishoudens keert terug. Ook gaat de zorgtoeslag volgend jaar tijdelijk en met een eenmalig bedrag omhoog, een nieuwe toevoeging aan de gereedschapskist om huishoudens te hulp te schieten.

Met alle ingrepen is een bedrag gemoeid van rond de 15 miljard euro, melden bronnen. Dat zou twee keer zoveel zijn als het bedrag dat Rutte IV het afgelopen jaar al uittrok om huishoudens te helpen om uit de financiële problemen te blijven door de inflatie- en koopkrachtcrisis: bijna 7 miljard euro.

Sophie Hermans (VVD) arriveert voor coalitieoverleg over begroting 2023. Foto Phil Nijhuis/ANP

Eenmalige meevallers

Het leeuwendeel van de miljardenpot gaat op aan de tijdelijke maatregelen uit het koopkrachtplan. Toch zal dat de coalitie niet de grootste hoofdbrekens hebben opgeleverd. VVD, D66, CDA en ChristenUnie maakten de afgelopen maanden alle vier duidelijk dat ze meer wilden doen en daarbij de doelgroep wilden uitbreiden naar de middeninkomens, die door de hoge energierekening ook in de problemen dreigen te komen.

Deze eenmalige uitgaven kunnen bovendien vrij eenvoudig betaald worden uit eenmalige meevallers, zoals de hogere opbrengsten van Nederlands aardgas.

De keuzes voor de lange termijn liggen politiek ingewikkelder. Het pakket laat zien dat de vier partijen het eens zijn geworden om de belasting op werken te verlagen en die op vermogen juist te verhogen. De winstbelasting voor bedrijven gaat omhoog, net als sommige belastingen op vermogen: twee ingrepen die bij VVD en CDA gevoelig liggen.

Politiek gevoelige winstbelasting

De meeste opbrengsten moeten komen uit de hogere winstbelasting: bedrijven gaan voortaan meer belasting betalen over de eerste tonnen die ze behalen aan winst. Ook groepen met vermogen die tot nu toe relatief weinig belasting betaalden, zoals directeur-grootaandeelhouders, gaan meer belasting betalen. Dat moet een half miljard euro opleveren.

Spaarders in box 3 gaan door het nieuwe pakket eveneens meer belasting afdragen, net als beleggers en particuliere verhuurders. Ook wordt de speciale belastingkorting voor zzp’ers, de zelfstandigenaftrek, sneller afgebouwd.

Tot slot wil het kabinet met een forse belastingverhoging op het winnen van olie en gas afdwingen dat energiebedrijven meer van hun winsten afdragen. De energiebedrijven behoorden de afgelopen maanden tot de grootste winnaars in de economie, dankzij de hoge energieprijzen.

Premier Mark Rutte vertrekt bij ministerie van Financiën na nachtelijk overleg over begroting voor 2023. Foto Remco Koers/ANP

Geen extra steun in 2022

Is het genoeg? De grootste zorg van een deel van de oppositie en vakbond FNV is dat het kabinet niet dit jaar al meer doet om de koopkrachtdreun te verzachten. Het Centraal Planbureau raamde half augustus dat de koopkracht van een doorsnee huishouden met bijna 7 procent daalt dit jaar.

Premier Mark Rutte (VVD) zegt al maanden dat een vroegere reddingsactie simpelweg niet mogelijk is, omdat de systemen of de mensen van de uitvoeringsdiensten dat niet aankunnen.

Het kabinet houdt de hoop dat het nu aangekondigde pakket toch op tijd komt. De koopkrachtklap is vooralsnog lang niet zo hard voor huishoudens die nog een energiecontract hebben met een lagere prijs. Maar de pijn wordt nu al breed gevoeld: meer dan de helft van de huishoudens heeft een contract voor energie of gas met een variabele prijs, meldde consumentenwaakhond ACM dinsdag.

Iedereen wordt op een ander moment geraakt, en niemand even hard. Dat maakt het bieden van effectieve hulp uiterst moeilijk. Tot nu toe bleken veel van de maatregelen ongericht en onevenwichtig uit te pakken: zo kwam een verlaging van de btw op de energierekeningen vooral hoge inkomens ten goede. In hoeverre het kabinet met deze miljarden nu wel gericht weet te helpen, moet de komende winter, als de verwarming aan gaat en de rekening duidelijk wordt, nog blijken.