Van de Zandschulp kan stunt niet herhalen en verliest in tweede ronde US Open

Botic van de Zandschulp is er woensdag niet in geslaagd de derde ronde van de US Open te bereiken. De in New York als eenentwintigste geplaatste Van de Zandschulp verloor in vier sets van de Fransman Corentin Moutet: 6-4, 1-6, 6-2, 6-4. Vorig jaar bereikt Van de Zandschulp, de hoogst geklasseerde Nederlandse tennisser van het moment, de laatste acht bij de het grandslamtoernooi.

Van de Zandschulp werkte een wisselvallige wedstrijd af op Flushing Meadows - hij sloeg liefst 58 onnodige fouten. Na de verloren eerste set werd hij door een fysiotherapeut behandeld aan zijn rug en won hij de tweede set overtuigend. Maar vervolgens was het toch aan Moutet, die profiteerde van de haperende service van Van de Zandschulp, die tien dubbele fouten sloeg. Hij won slechts 35 procent van de punten waarbij hij een tweede service nodig had.

Moutet had zich als ‘lucky loser’ geplaatst voor de US Open. Hij verloor in de laatste kwalificatieronde, maar mocht door een afzegging toch aan het hoofdtoernooi deelnemen. In de volgende ronde speelt hij tegen de ongeplaatste Argentijn Pedro Cachin.

In de tweede ronde van de US Open komen nog twee Nederlandse mannen in actie. Tim van Rijthoven, die dit jaar zijn doorbraak beleefde door het grastoernooi van Rosmalen te winnen en op Wimbledon de vierde ronde te bereiken, neemt het woensdag op tegen de als vijfde geplaatste Noor Casper Ruud. Gijs Brouwers, die via de kwalificatie deelname afdwong, speelt donderdag tegen de als zesentwintigste geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti.

