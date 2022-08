Samir A. tweeënhalf jaar naar de gevangenis voor financiering van terrorisme

Voormalig Hofstadgroep-kopstuk Samir A. is woensdag in de rechtbank van Rotterdam veroordeeld tot tweeënhalf jaar celstraf. Dat heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt. A. zamelde geld in waarmee hij terrorisme financierde. De rechter sprak hem wel vrij van deelname aan de jihadistische organisatie IS. Daarom valt zijn straf aanzienlijk lager uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie, dat zes jaar gevangenisstraf tegen A. eiste.

Met behulp van een ondergrondse bankier heeft de 36-jarige A. een groep — overwegend Nederlandse — IS-vrouwen 107.000 euro gestuurd om te ontsnappen uit Syrische gevangeniskampen waar buitenlandse IS-vrouwen en kinderen zitten opgesloten. Hij plande en coördineerde de ontsnappingen.

Volgens de rechtbank stond een deel van hen op de nationale sanctielijst terrorisme en was A. daarvan op de hoogte. „U wist dus dat versturen van geld naar personen op die lijst strafbaar was. U hebt op zijn minst het risico genomen dat het geld terecht zou kunnen komen bij IS en gebruikt zou worden voor terrorisme. Daarmee is sprake van voorwaardelijk opzet”, sprak de rechter, aldus ANP.

Hofstadgroep

Samir A. was al langer een bekende van justitie. De Rotterdammer werd in 2004 bekend als kopstuk van de terroristische Hofstadgroep, waar ook de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., lid van was. A. werd veroordeeld tot dertien jaar cel wegens het beramen van aanslagen. Sinds zijn vrijlating, in 2013, wordt hij in de gaten gehouden door de politie en de AIVD, omdat hij nog altijd geradicaliseerd zou zijn.

Twee jaar geleden werd A. opnieuw opgepakt, op verdenking van terrorismefinanciering. Zelf heeft hij schuld hieraan altijd ontkend: volgens hem ging het om „humanitaire hulp”. „Als je weet dat kinderen ergens dood gaan van de honger, dan help je”, verklaarde hij eerder tegen NRC. Van de vrouwen die hij zou hebben gesteund, zijn er zeven inmiddels terug in Nederland. Vier van hen zijn al veroordeeld voor terroristische feiten, de andere drie worden nog vervolgd.

