Remkes na tweede stikstofoverleg met boeren: halvering in 2030 niet ter discussie

Het doel om de stikstofuitstoot tussen nu en 2030 te halveren, staat niet ter discussie. Dat heeft gespreksleider van het stikstofoverleg, Johan Remkes, woensdagmiddag gezegd na afloop van het tweede gesprek met boerenorganisaties over het stikstofbeleid. Het kabinet wil wel kijken naar nieuwe meetmethoden om stikstofschade te meten, kwam uit het gesprek. Dat zou een alternatief zijn voor de kritische depositiewaarde, de vastgestelde norm aan de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden.

Alle boerenorganisaties waren door Remkes uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. LTO-voorman Sjaak van der Tak was niet blij dat het kabinet vooralsnog vasthoudt aan de veelbesproken stikstofkaart. „Dat is niet naar onze zin”, zegt hij volgens persbureau ANP. Het gesprek heeft volgens hem „geen definitief resultaat” opgeleverd, maar er zijn wel „beginnende stappen gezet”.

Volgens premier Mark Rutte (VVD) - ook bij het gesprek aanwezig - was het een „pittig” maar „zeer open gesprek”. Hij herhaalde dat er geen sprake was van een onderhandeling. „Er was een goede agenda voorbereid, die we hebben doorgenomen”, zei de premier.

Stikstofvermindering enige oplossing

Ook de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD), Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) waren aanwezig. Volgens minister Van der Wal is de belangrijkste maatregel en „de enige oplossing” voor de stikstofcrisis nog steeds het „dichtdraaien van de stikstofkraan”. Ze is blij dat vandaag met „alle partijen van de agrarische sector” is gesproken, zegt de minister na afloop van het gesprek met boerenorganisaties en met biologische boeren eerder deze woensdag.

Tijdens het eerste gesprek begin augustus zat alleen boerenlobbyorganisatie LTO Nederland aan tafel als vertegenwoordiger van de boerenorganisaties. Actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF) wilden toen niet deelnemen omdat ze geen vertrouwen hadden „in het door de regering geregisseerde overleg”. De actiegroepen wilden deze woensdag wel deelnemen aan gesprek als bepaalde agendapunten, zoals de stikstofkaart en de deadline van de halvering, besproken konden worden.

‘Met of tegen de boeren’

Agractie-voorman Bart Kemp zei woensdag in zijn toespraak aan het kabinet: „Het is tijd om te kiezen of u richting de toekomst wilt mét de boeren, of in de verhardende patstelling wilt blijven tégen de boeren”. Remkes concludeerde na het eerste boerenoverleg op 5 augustus dat er sprake is van „een stevige vertrouwenscrisis” tussen de agrarische sector en het kabinet.

Sommige boerenactiegroepen hebben de afgelopen weken tot vergaande verzetsacties opgeroepen. Dat kwam tijdens het gesprek met Remkes ook kort ter sprake. Volgens Remkes zijn alle partijen het eens dat intimidatie en wetsovertreding niet geoorloofd is.