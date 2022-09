Paradijselijke toestand

Naakt rondslenteren, tennissen of vissen of naakt zittend op rotsen naar een zonsondergang staren en dan ’s avonds naakt barbecuen — de nudist doet ’s zomers niets liever. Neem Lieke (38). Ze zegt in De Telegraaf: „Naakt recreëren geeft het ultieme gevoel van vrijheid”, en gelijk heeft ze. Maar hier wringt om het zo maar eens te zeggen de teenslipper: de naakt-loper mag dan vrij zijn, mens is die niet.

Althans niet volgens de Bijbel. Wat de eerste nudisten Adam en Eva voor de zondeval ook voor mensen waren — haast sciencefictionfiguren — ze waren geen mensen zoals wij, dat wil zeggen dragers van de erfzonde. Die zonde was een feit vanaf het moment dat de slang Eva verleidde en zij samen met Adam opeens zagen dat ze naaktlopers in een naturistencamping waren.

De verleiding door de slang vertelt ons veel over de aantrekkingskracht van naakt zijn in de natuur. Eerst siste die slang zoiets als, hoezo sterven als jullie zouden eten van de boom in het midden van de tuin? En dan: „Jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.”

Juist een leven zonder die kennis, zalig onbewust van de scheidslijn tussen goed en kwaad, is een leven in onschuld, een leven in vrijheid zoals Lieke zegt. Maar wat voor leven is dat dan?

Adam en Eva

Zie ‘nudist’. Het woord stamt af van het Latijnse nudus en behalve ‘naakt’ zegt het verder niet zoveel. En toch ook alles. Dat ontdekte de Amerikaanse fotograaf Diane Arbus toen ze in de jaren zestig nudistencampings bezocht. In haar aantekeningen bij het project, opgetekend door Joost Zwagerman in zijn essaybundel Transito (2006), schrijft Arbus: „Het lijkt net alsof Adam en Eva, na de zondeval, God hebben gesmeekt hen te vergeven; en God, in zijn oneindige vermoeidheid, heeft geantwoord: ‘Goed dan. Blijf in de Hof van Eden. Get civilized. Procreate. Muck it up.’ En dat was precies wat deze mensen hebben gedaan.”

Een van haar foto’s is getiteld A Family One Evening in a Nudist Camp (Pennsylvania, 1965, zwartwit). Vader met bril. Moeder in teenslippers. Tienerdochter met iets dat lijkt op een lange zwembroek en verder niets. Alle drie dragen ze een bril. De setting is een dor landschap. Het gras ziet er hard en stekelig uit in het paradijs.