Duizend doden, een half miljoen mensen in opvangkampen en zeker tien miljard dollar aan schade. Hoe dramatisch ook, maar al te vaak brengt dit soort nieuwskoppen over een ver land als Pakistan niet bijzonder veel teweeg.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Een tweede blik leert echter dat er alle reden is te kijken naar de enorme overstromingen in Pakistan. Het staat nog niet onomstotelijk vast, maar veel wijst erop dat die gedeeltelijk het gevolg zijn van klimaatverandering. Bij de bevolking roept dat terecht vragen op over de verantwoordelijkheid voor de ramp.

De geografie van Pakistan varieert van de eeuwige sneeuw op de K2 (8.611 meter, maximumtemperatuur rond deze tijd -20 graden) tot de zinderende vlaktes van Sind in het zuiden, waar de Indus in de Arabische Zee uitmondt. Deze diversiteit is een grote rijkdom, maar in tijden van klimaatverandering ook een grote kwetsbaarheid.

Dat geldt ook voor de andere landen in de regio: India, Bangladesh, China, Nepal, Bhutan. Aan het eind van de eeuw zal een derde van het gletsjerijs in de Himalaya gesmolten zijn, ook als de opwarming van de planeet beperkt blijft tot 1,5 graad. In de komende decennia leidt dit tot grotere kans op overstroming van de Indus en andere rivieren, daarna tot meer droogte voor de bijna twee miljard mensen in dit gebied.

Ook extreme weergebeurtenissen komen al vaker voor. Delen van Sind behoren tot de heetste op aarde, met temperaturen die de vijftig graden kunnen passeren.

Volgens de autoriteiten staat nu een derde van Pakistan (en daarmee een oppervlakte van zo’n zes keer Nederland) onder water. De overstromingen zijn veroorzaakt door moessons met een veelvoud van de gebruikelijke hoeveelheid regen. Die regens waren weer het gevolg van een reeks hittegolven in de voorafgaande maanden, een fenomeen waarmee grote delen van het noordelijk halfrond deze zomer kampten.

Zo’n dertig miljoen mensen zijn getroffen. Het water kan moeilijk weg, meer regen wordt verwacht. Hulp komt vooral van lokale organisaties. De overheid is niet toegerust op de omvang van deze overstromingen, internationale hulp moet nog goed op gang komen.

Voor een deel is deze ramp zeker te wijten aan de Pakistaanse overheid, die na de zware overstromingen in 2010 onvoldoende heeft gedaan om de bevolking weerbaar te maken. Zo werd bebouwing van rivieroevers toegestaan en is er te weinig opgetreden tegen ontbossing. Bovendien lijken de leiders van het land soms drukker met hun onderlinge vetes dan met de belangen van burgers. De staat wordt overeind gehouden met leningen van het IMF en ook die relatie verloopt moeizaam.

Maar dat doet niets af aan een andere, pijnlijke waarheid: Pakistan is verantwoordelijk voor slechts 0,4 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot sinds 1959, tegenover 15 procent voor de Europese Unie en 21,5 procent voor de Verenigde Staten. „Extreem oneerlijk” noemt de belangrijke Pakistaanse krant Dawn het feit dat Pakistanen met hun levens betalen voor een probleem dat deels is veroorzaakt door rijke landen.

Het valt te voorzien dat naarmate extreme weergebeurtenissen zullen toenemen in aantal en ernst, ook dit soort klimaatwoede zal groeien. Veel Pakistanen vinden dat rijke landen nu moreel verplicht zijn hun te hulp te schieten. Ze hebben een punt.

Lees ook: ‘Een derde van Pakistan staat onder water’