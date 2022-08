OVV: Defensie schoot inderdaad ‘ernstig’ tekort bij mortierongeluk Mali

De conclusie dat het ministerie van Defensie „ernstig” tekort is geschoten bij het mortierongeluk in Mali in 2016, gaat nog steeds op. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag na aanvullend onderzoek. Tijdens een missie in Mali ontplofte destijds een mortiergranaat vroegtijdig, waardoor twee Nederlandse militairen om het leven kwamen en een derde zwaargewond raakte.

De granaat in kwestie was in 2006 in grote haast aangeschaft met hulp van de Verenigde Staten. Omdat ervan uit werd gegaan dat Amerikanen alleen met veilige granaten werkten, zijn controles destijds overgeslagen. Het advies van een munitietechnicus om de voorraad waar de bewuste granaat toe behoorde niet te gebruiken, werd door Defensie genegeerd. In de tien jaar erna is de mortier nooit onderzocht. Na het ongeluk bleek uit technisch onderzoek dat de granaat zwakke plekken had.

De raad trok deze conclusie in 2017 ook al, maar het Openbaar Ministerie (OM) besloot niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van individuele medewerkers omdat de Koninklijke Marechaussee, die eigen onderzoek deed, niet tot exact dezelfde conclusie kwam. Het OM vond daarom dat niet kon worden bepaald of het ongeluk het gevolg was van „handelen of laten van één of meerdere personen”. De OVV besloot in januari van dit jaar aanvullend onderzoek te doen, nadat radioprogramma Argos in september vorig jaar een uitzending maakte over het uitblijven van strafrechtelijk onderzoek.