Ondanks dreigend faillissement blijft Harbour Club gesloten na explosie

The Harbour Club in Amsterdam-Oost, die vanwege een nachtelijke explosie voor de deur onlangs werd gesloten door de burgemeester, moet vooralsnog dicht blijven. Dat heeft de rechtbank Amsterdam woensdag geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door The Harbour Club.

Na sluitingstijd werd op 10 augustus om 2.45 uur een zwaar explosief bij de voorgevel van The Harbour Club, een restaurant en theater, tot ontploffing gebracht. Onder meer de voordeur en ramen raakten beschadigd en veel buurtbewoners schrokken wakker. Vanwege gevaar voor de openbare orde besloot de gemeente een week later om The Harbour Club voor een half jaar te sluiten.

De eigenaren probeerden die sluiting een week geleden via een kort geding ongedaan te krijgen. Tijdens de rechtszaak wezen hun advocaten er op dat de horecagelegenheid – waar zo’n 260 mensen werken – komend half jaar vanwege de sluiting een miljoenenverlies lijdt en failliet zal gaan. Ook stelden zij dat de gemeente bij het sluitingsbesluit geen goede belangenafweging maakte en zich baseerde op een politierapportage die fouten bevat.

Eerder al explosie

De voorzieningenrechter stelt in zijn uitspraak woensdag dat de sluiting gerechtvaardigd is. De gemeente heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het openblijven van The Harbour Club „een ernstig gevaar voor de openbare orde vormt”. De burgemeester heeft daarbij terecht meegewogen dat er naast de recente explosie vorig jaar ook een explosie plaatsvond na sluitingstijd en dat het pand in 2019 beschoten werd.

Lees ook: Na een ontploffing voor de deur moet een horecatent vaak óók nog sluiten

Het is niet in het voordeel van The Harbour Club dat het politieonderzoek naar de recente explosie nog loopt, leert de uitspraak. Omdat nog niet is vast te stellen wie de daders zijn en wat het motief is, bestaat er onzekerheid over de aanleiding van het incident en kan niet worden gesteld dat het gevaar geweken is.

In Amsterdam vond deze zomer een serie van zeker twaalf explosies en plofkraken plaats. Ook café In the City aan het Leidseplein werd in augustus door de burgemeester gesloten, na twee explosies. Politiechef Frank Paauw besloot deze maand vanwege die explosies en plofkraken tot de formatie van twee rechercheteams. Vrijdag werd een eerste, vijftienjarige verdachte aangehouden. Dinsdag volgde de aanhouding van een tweede man die volgens de politie verdacht wordt van „betrokkenheid bij meerdere explosies”.

Zes maanden

Dat The Harbour Club nu ook zes maanden gesloten blijft, is niet gezegd. De gemeente Amsterdam wees er tijdens het kort geding op dat de sluiting niet per se zes maanden hoeft te duren en dat The Harbour Club een heropeningsverzoek kan doen. Als bijvoorbeeld duidelijk is dat de criminele dreiging is geweken, kan zo’n verzoek gehonoreerd worden.

De advocaat van The Harbour Club liet na de uitspraak van woensdag weten zo’n verzoek „onmiddellijk” te gaan indienen.