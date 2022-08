Nieuwe natuurbrand zorgt voor déjà-vugevoel in de Peel

De Peel in brand is een van de geliefdste liedjes van de ook in de rest van Nederland bekende Limburgse dialectformatie Rowwen Hèze. De titel verwijst naar de manier waarop de hemel westelijk van het dorp America bij zonsondergang rood en geel kan kleuren.

Precies op deze plek in natuurgebied de Mariapeel woedt deze woensdag echt brand. Aan het einde van de Zwarte Plakweg verzamelen zich in de loop van de dag steeds meer hulpdiensten met mensen en materieel. Bluswagens rijden in hun achteruit richting rook en vlammen. Op die manier kunnen ze, indien nodig, snel wegkomen. Helikopters van Defensie, twee Chinooks en een Cougar, vliegen af en aan met bluswater dat ze een paar kilometer verderop uit een plas bij de steenfabriek in Liessel halen.

Evacuatie

Minder spectaculair: ook een handcrew van de Overijsselse brandweer is ter plaatse. Zij kunnen lopend het gebied in, geen overbodige luxe in lastig doordringbare natuur.

„Het brandt in Limburg, maar door de wind is er voor mensen de meeste overlast aan de Brabantse kant”, vertelt brandweerwoordvoerder Wim Janssen. „Bij Helenaveen wordt nu een aantal woningen geëvacueerd, die heel erg in de rook liggen.” Eerder op de dag kregen bewoners van een ruimer gebied daar al een oproep ramen en deuren te sluiten.

Het brandt in Limburg, maar door de wind is er voor mensen de meeste overlast aan de Brabantse kant Wim Janssen brandweerwoordvoerder

Rond half zeven dinsdagochtend ontdekte een vogelspotter de brand. Daarna werd snel groot alarm geslagen. De brand in de buurnatuur, de Deurnesche Peel (ook een veengebied) in het voorjaar van 2020 ligt nog vers in het geheugen. In vijf dagen tijd ging zo’n 710 hectare waardevolle natuur in vlammen op. Daarna bleef het nog twee maanden smeulen. Het was de grootste natuurbrand in Nederland van de afgelopen decennia.

Stoplijnen

Ondanks de inzet breidt het vuur zich in de loop van de dag uit. In de vroege ochtend brandt naar schatting twee hectare. Vlak voor de middag is sprake van twintig hectare, nog geen twee uur later van 34 hectare. Met zogenaamde stoplijnen probeert de brandweer erger te voorkomen. Op het veld vol mensen en materieel spreken leidinggevenden scenario’s voor meerdere dagen door.

Wat moet er aan aflossingen en extra voorzieningen worden geregeld? De brandweerwoordvoerder: „De verwachting is dat we nog even bezig zijn. Al is het maar met nablussen.”

Bij een politieafzetting in Helenaveen lijdt het humeur van een man op een scootmobiel niet onder de brand. „Ik wil even langs bij mijn dochter. En ik heb mijn eigen bluswater bij me”, zegt hij terwijl hij een flesje uit zijn mandje tilt.

Ramen en deuren

De fietsende Bert Zijpveld maakt zich voorlopig ook nog geen grote zorgen. „Ik hoor mensen klagen dat niet snel genoeg is gereageerd. Maar dat geloof ik niet. Ik hoorde vanmorgen heel vroeg al de eerste brandweer-auto.” Zijpveld, die als jongeman werkte in de turfwinning in het veen, heeft thuis uit voorzorg wel al de ramen en deuren gesloten. „Maar het is nog niet zo erg als in 2020. Toen stond het in Helenaveen blauw van de rook. Daarna kostte het maanden luchten om de brandgeur kwijt te raken.”

Voor de Deurnesche Peel werd na de brand in het voorjaar van 2020 een brandbeheersplan gemaakt dat onder meer voorziet in compartimentering van het gebied, meer en stevigere paden en wegen en het verwijderen van een deel van de meest brandbare vegetatie. Voor de Mariapeel is zo’n plan er nog niet.

Lees ookGrootste natuurbrand ooit schudde natuurbeheerders wakker