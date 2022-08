Nabestaanden van gijzelingsactie op Spelen van München krijgen 28 miljoen euro smartengeld

Vijf dagen voor een herdenkingsbijeenkomst van de terreuractie bij de Olympische Spelen in München in 1972 hebben de Duitse staat en de nabestaanden van de elf Israëlische slachtoffers woensdag een akkoord bereikt over een schadevergoeding.

Duitsland zal 28 miljoen euro aan de nabestaanden betalen; 8 miljoen daarvan moeten de deelstaat Beieren en de stad München bijdragen. Aanvankelijk dacht Berlijn ruim 5 miljoen te betalen, maar dat werd door de nabestaanden afgewezen als „beledigend” en een „fooi”, zo berichtte de Süddeutsche Zeitung.

Op 5 september is het vijftig jaar geleden dat elf Israëlische sporters en functionarissen tijdens de Olympische Spelen in München werden gegijzeld door een Palestijnse terreurgroep. De nabestaanden vinden dat de Duitse politie fouten maakte bij de bevrijdingsactie, en denken dat de dood van hun familieleden mogelijk voorkomen had kunnen worden.

Met de schadevergoeding neemt Duitsland na vijftig jaar eindelijk de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen, vindt Ankie Rechess, woordvoerder van de nabestaanden en weduwe van de vermoorde schermer Andre Spitzer.

Onderzoekscommissie

Behalve de financiële schadevergoeding moet er ook een onderzoekscommissie van Duitse en Israëlische historici komen die de gebeurtenissen nog eens zal reconstrueren, en moeten dossiers openbaar worden gemaakt. Nabestaanden hadden lang geen toegang tot alle archieven; zo hoorde de weduwe van Spitzer pas onlangs dat degene die haar man vermoordde nog vrij rondloopt.

„Het akkoord maakt ook een waardige herdenking mogelijk op 5 september in de aanwezigheid van de presidenten Yitzhak Herzog en Frank-Walter Steinmeier”, zei de advocaat van de nabestaanden Gerhart Baum, doelend op de presidenten van Israël en Duitsland. De nabestaanden van de Israëlische slachtoffers, en vermoedelijk ook president Herzog, zouden niet aan de herdenking deelnemen als Duitsland niet met een goed aanbod was gekomen.

Een woordvoerder van kanselier Olaf Scholz (SPD) benadrukte woensdagmiddag het belang van het akkoord met oog op „de bijzondere Duits-Israëlische verhouding”.