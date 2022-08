Met het doden van korporaal Poetsema staat de teller al op 138 in Indianapolis

„Aug. 28: Simmie Poetsema, 26, identified as Dutch soldier killed in downtown Indianapolis.”

Op de lijst met lokale slachtoffers van dodelijk geweld dit jaar, bijgehouden door de krant IndyStar, staat zijn naam op plaats 135, tussen La’Shelle Teasley („Aug. 24, 35, died in shooting on North Tuxedo Street”) en Aaron Flora („Aug. 29, 23, died after being stabbed on the city’s south side”).

Poetsema was korporaal eerste klas bij het Korps Commandotroepen en kwam dit weekend om het leven bij een schietpartij voor zijn hotel in Indianapolis. Een drive-by shooting, zaterdagnacht, vermoedelijk als gevolg van een eerdere ruzie met onbekenden in een bar elders in de stad. Poetsema was na de ruzie met twee collega’s teruggegaan naar zijn hotel en werd er voor de deur beschoten vanuit een rijdende auto.

Poetsema overleed in het ziekenhuis, de twee collega-militairen raakten gewond maar zijn buiten levensgevaar. Dinsdag hield de lokale politie op basis van getuigenverklaringen een verdachte aan. Shamar Duncan, 22 jaar. Of hij alleen handelde moet nog blijken. Drie rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee zijn naar Indianapolis gereisd om informatie in te winnen.

De drie commando’s waren tijdens de uitgaansavond met verlof en niet als militair herkenbaar, zegt defensiewoordvoerder Mark van de Beek. Ze waren in de VS voor een oefening in een trainingscentrum in de buurt: het Muscatatuck Urban Training Center, met daarop een nagebouwde stad. Er trainen veel buitenlandse legers vanwege de grootte (400 hectare) en omdat veel oorlogen tegenwoordig in verstedelijkt gebied plaatsvinden.

Afghanen helpen

‘Simmie’ was opgeleid als medic en stond volgens defensie bekend als hulpvaardig. Zo was hij vorig jaar in het Afghaanse Kabul aanwezig bij de evacuatie van burgers. Terwijl de chaos rond het vliegveld opliep was het „onder anderen Simmie” die op inventieve wijze een nieuwe toegangsweg naar de luchthaven creëerde waardoor de commando’s honderden Nederlanders en Afghanen konden evacueren.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft inmiddels in een telefoongesprek met Defensieminister Kajsa Ollongren zijn medeleven betuigd. En de burgemeester van Indianapolis, Joe Hogsett, zei in lokale media dat dit type geweld, waarbij mensen hun conflict oplossen met vuurwapens, in zijn stad „veel te vaak voorkomt”.

„Aug. 29: Cortez Glass, 17, dies in shooting on North Ritter Avenue”.

„Aug. 29: Tyrese LaMont Temple, 19, killed in a shooting at a shopping center near West 71st Street.”

De teller staat inmiddels op 138.