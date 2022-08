Meisje overleden door afgebroken giek bij Terschelling

Een meisje is woensdag omgekomen door het afbreken van een giek op een schip op de Waddenzee in de buurt van Terschelling. Dat meldt de politie.

Aan boord waren vijftien mensen, vooral jongeren van een Haagse scholengemeenschap die op excursie waren. De giek, in een loodrechte lijn verbonden met de mast, brak rond het middaguur door onbekende oorzaak af en belandde op het meisje. Volgens Omrop Fryslân was zij dertien jaar oud. Niemand anders raakte gewond. Voor de scholieren is slachtofferhulp geregeld.

Hoewel nog onduidelijk is waardoor de giek bezweek, waarschuwde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) drie jaar geleden al voor het risico op houtrot op schepen van de ‘bruine vloot’, traditionele zeilschepen waar de betreffende boot ook toe behoort. Ernstig rottend hout, zo schreef de Raad, is geen uitzondering en kan dodelijke gevolgen hebben.

Eerdere dodelijke ongevallen

Aanleiding voor het onderzoek was een ongeval in 2019 op een scheepswerf in Zaandam. Tijdens een mastinspectie brak de steng plotseling af, waardoor een medewerker om het leven kwam. Dit dodelijke ongeval stond niet op zichzelf. Vier jaar eerder, in augustus 2016, ging het ook mis in Harlingen. De houten mast van een schip in Harlingen brak onverwacht af en doodde drie opvarenden. Zowel de schipper als het onderhoudspersoneel en de keuringsinstanties hadden niet opgemerkt dat de mast in vier jaar tijd van binnenuit was doorgerot.

Of er bij het ongeval van woensdag ook sprake was van rottend hout, is onbekend. De politie onderzoekt nog wat er is misgegaan.