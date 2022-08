Lord of the Rings-serie maakt indruk, maar mist nog eigen smoel

The Lord of the Rings: The Rings of Power Van: Patrick McKay, J. D. Payne. Met o.a.: Morfydd Clark, Robert Aramayo. Vanaf 2 september, Prime Video (wekelijks). Gezien: afl. 1 en 2 (van 8). ●●●●●

Het is geen toeval zijn dat The Lord of the Rings: The Rings of Power begint met een spectaculaire proloog. De eerste tien minuten van de serie, de duurste ooit gemaakt, zijn een (her)introductie van een wereld die bedacht is door schrijver J.R.R. Tolkien en eerder in beeld is gebracht in de filmtrilogie van regisseur Peter Jackson. De eerste film van Jackson had ook zo’n proloog. De keuze om de serie zo te openen zal gemaakt zijn om te laten zien dat deze productie veel herkenbare elementen bevat. Niet origineel, maarhet werkt wel: het voelt meteen vertrouwd.

Het verhaal speelt zich duizenden jaren vóór The Hobbit en The Lord of the Rings af. „We hadden geen woord voor dood”, zeg de elf Galadriel (Morfydd Clark, een groot talent) in een voice-over. „Want we dachten dat ons licht nooit zou dimmen.” En toen kwamen er duistere krachten en oorlog en leerden de elfen veel variaties op het woord ‘dood’. Galadriel staat in de boeken en films vooral bekend als wijze elf. De jonge versie is actiever: zo maakt ze met haar zwaard korte metten met een trol. Veel schreef Tolkien niet over de tijd waarin The Rings of Power zich afspeelt, de seriescripts zijn vooral gebaseerd op aanhangsels bij de boeken. Dat geeft de makers de vrijheid om veel dingen zelf in te vullen en om nieuwe personages te creëren. We zitten in het ‘Tweede Tijdperk’ uit de geschiedenis van Midden-Aarde. De kwaadaardige Sauron lijkt verdwenen. Alleen Galadriel denkt dat er iets mis is. Ze heeft gelijk, want de serie zal onder meer gaan over de opkomst van Sauron. Zover zijn we in de eerste afleveringen nog lang niet.

Veel personages

De makers introduceren veel verschillende verhaallijnen die eerst nog los van elkaar lopen. Zo worden de Harfoots geïntroduceerd, voorlopers van de Hobbits (klein, harige voeten). Een van de Harfoots ontfermt zich over een mysterieus figuur die uit de lucht komt vallen. Tegelijkertijd is er de verboden liefde tussen een elf en een mens en leren we dwergenprins Durin IV en zijn vrouw Disa kennen (een vrolijke noot is hun eerste scène samen). Terwijl Game of Thrones-prequel House of the Dragon kiest voor een compacte vertelling, pakt The Rings of Power het ambitieuzer aan. Op visueel gebied legt de serie de lat hoog met prachtige locaties, decors, kostuums en effecten. Met indrukwekkende shots en een zak met geld van streamingdienst Amazon Prime Video heb je echter nog geen goede serie. De kans dat de makers zich vertillen is aanwezig. Aan het einde van de tweede afleveringen voelt de serie al iets te volgepropt. Ook de eigen smoel ontbreekt nog. Dat neemt niet weg dat veel aspecten wel werken en dat de eerste afleveringen naar meer smaken.

